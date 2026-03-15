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रांची नगर निगम का एक्शन प्लान: अवैध कब्जा हटेगा, वार्ड कार्यालयों की मरम्मत के साथ सरकारी संपत्तियों का होगा बेहतर प्रबंधन

निगम की बैठक के दौरान नगर प्रशासक ( Etv bharat )

रांची: नगर निगम ने अपनी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है. इसके तहत निगम क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी भवनों, सामुदायिक भवनों, कम्युनिटी हॉल, सार्वजनिक शौचालयों और खाली पड़ी जमीनों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित रखने और अधिक जनोपयोगी बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी. निगम का उद्देश्य इन संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और अतिक्रमण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करना है.

जल्द शुरू होगा निगम की संपत्तियों का सर्वे

नगर निगम के अनुसार, शहर के सभी 53 वार्डों में निगम की संपत्तियों का सर्वे, मापी और सीमांकन कराया जाएगा. इसके बाद जहां भी अवैध कब्जा पाया जाएगा, उसे चिन्हित कर जल्द से जल्द हटाने की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इन जमीनों को भविष्य की विकास योजनाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि शहर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके.

अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई

एक्शन प्लान के तहत निजी स्वार्थ के लिए कब्जा किए गए सरकारी भवनों और कम्युनिटी हॉल की सघन जांच की जाएगी. जहां भी अवैध कब्जा पाया जाएगा, उसे हटाकर भवनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा. कब्जा मुक्त कराए गए भवनों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें ताला लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके.

वार्ड कार्यालय भवनों की मरम्मत की तैयारी

इसके अलावा नए चुने गए वार्ड पार्षदों के लिए वार्ड कार्यालय भवनों की मरम्मत और रंग-रोगन कराया जाएगा. इन कार्यालयों में पेयजल, बिजली, शौचालय और फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त कर आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है.

डीड की जमीनों पर व्यावसायिक भवनों की जांच