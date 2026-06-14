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मानसून को लेकर रांची नगर निगम अलर्ट, जलजमाव से निपटने की पूरी तैयारी : मेयर रोशनी खलखो और डिप्टी मेयर नीरज कुमार से खास बातचीत

रांची: झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही रांची नगर निगम (RMC) की तैयारियों की असली परीक्षा शुरू हो गई है. हर वर्ष बारिश के दौरान शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव, उफनते नाले, सड़कों पर पानी भरने और घरों में बारिश का पानी घुसने जैसी समस्याएं सामने आती हैं. ऐसे में इस बार नगर निगम ने मानसून से पहले व्यापक तैयारी करने का दावा किया है. निगम प्रशासन का कहना है कि जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने, नालों की सफाई सुनिश्चित करने और आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

रांची की मेयर रोशनी खलखो ने बताया कि मानसून को लेकर नगर निगम पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने कहा कि शहर में संभावित जलजमाव और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) का गठन किया गया है. इसके अलावा नालों और नालियों की सफाई के लिए नई मशीनें भी मंगाई गई हैं, ताकि बड़े नालों की सफाई तेजी से की जा सके और बारिश के पानी की निकासी में किसी तरह की बाधा न आए.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

विभिन्न वार्डों में सफाई अभियान तेज

मेयर ने कहा कि निगम की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई अभियान को तेज किया गया है. संवेदनशील और जलजमाव प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र में जलजमाव, नाला जाम होने या अन्य किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो लोग नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर तुरंत सूचना दे सकते हैं. सूचना मिलते ही निगम की टीम मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान का प्रयास करेगी.

रोशनी खलखो ने बताया कि निगम के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. विशेष रूप से सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने, कचरे के नियमित उठाव और नालियों में अवरोध नहीं बनने देने पर जोर दिया गया है. उनका कहना है कि मानसून के दौरान छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है, इसलिए निगम स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

निरीक्षण करते रांची नगर निगम के पदाधिकारी (Etv Bharat)

वहीं रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने कहा कि नगर निगम में अब टीमवर्क की संस्कृति को मजबूत किया गया है. उन्होंने बताया कि मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त सुशांत गौरव के बीच बेहतर तालमेल के साथ कार्य हो रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव शहर की व्यवस्थाओं पर दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है.