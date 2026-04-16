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जल स्रोतों के समग्र प्रबंधन पर जोर, URMP के तहत रांची नगर निगम में MSWG की अहम बैठक आयोजित

रांची में जल स्रोतों के मैनेजमेंट को लेकर एक बैठक हुई.

Ranchi Municipal Corporation
MSWG की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 4:52 PM IST

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रांची: रांची नगर निगम सभागार में बुधवार को Urban River Management Plan (URMP) के तहत Multi Stakeholder Working Group (MSWG) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, विशेषज्ञ और शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर शामिल हुए. बैठक का उद्देश्य शहर के जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और समग्र प्रबंधन के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना रहा.

बैठक के दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि रांची के तमाम जल स्रोतों को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हुए कार्य करना समय की आवश्यकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल किसी एक नदी या तालाब पर काम करने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, बल्कि सभी जल स्रोतों को एक सूत्र में बांधकर समन्वित प्रयास करने होंगे.

जल स्रोतों के समग्र प्रबंधन पर जोर (Etv Bharat)

जल स्रोतों को जोड़कर ही संभव है स्थायी समाधान

उन्होंने कहा कि URMP के तहत शहर के बड़े और छोटे सभी जल स्रोतों की पहचान कर उनके संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा. इस क्रम में रांची के प्रमुख जल स्रोत ‘बड़ा तालाब’ का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जिसे शहर की जल संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया.

बैठक में रांची की प्रमुख नदियों, नालों और पारंपरिक जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. विशेषज्ञों ने बताया कि अनियोजित शहरीकरण, अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण कई जल स्रोतों की स्थिति चिंताजनक हो गई है, जिसे सुधारने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के कदम उठाने की जरूरत है.

विशेषज्ञों ने रखे सुझाव

दीर्घकालिक योजना पर बल देते हुए इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसरों और जल प्रबंधन विशेषज्ञों ने अपने-अपने सुझाव साझा किए. उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन, कैचमेंट एरिया के संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने पर जोर दिया.

विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि स्थानीय लोगों को जागरूक कर उन्हें इस अभियान का हिस्सा बनाया जाए, ताकि जल स्रोतों की सुरक्षा एक जन आंदोलन का रूप ले सके.

बैठक में यह सहमति बनी कि URMP के तहत एक समग्र और टिकाऊ योजना तैयार की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा के माध्यम से कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जाएगी, ताकि रांची के जल स्रोतों की स्थिति में वास्तविक और स्थायी सुधार लाया जा सके.

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