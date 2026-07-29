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रांची नगर निगम के कम्युनिटी हॉल की बुकिंग होगी पूरी तरह ऑनलाइन, पहले चरण में 16 हॉल होंगे शामिल

रांचीः नगर निगम शहर के सभी 68 कम्युनिटी हॉल के संचालन को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. निगम ने कम्युनिटी हॉल की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. पहले चरण में शहर के 16 कम्युनिटी हॉल की बुकिंग ऑनलाइन शुरू की जाएगी, जबकि बाद के चरणों में शेष हॉल को भी इस व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा.

कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गईः नगर आयुक्त सुशांत गौरव

इस संबंध में बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में कम्युनिटी हॉल की बुकिंग व्यवस्था, किराया निर्धारण, समय-निर्धारण, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं तथा आवश्यक सुधार कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई.

बिना बिचौलिए के ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगेः सुशांत गौरव

बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि कम्युनिटी हॉल नागरिकों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियां हैं. इन्हें आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के उद्देश्य से बुकिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोग घर बैठे ही कम्युनिटी हॉल की उपलब्धता, निर्धारित शुल्क और समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा बिना किसी बिचौलिए के ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे.

पहले चरण में 16 कम्युनिटी हॉल ऑनलाइन जोड़े जाएंगे

अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 16 कम्युनिटी हॉल ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली से जोड़े जाएंगे. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी 68 कम्युनिटी हॉल को इस सुविधा के दायरे में लाया जाएगा. इससे बुकिंग प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी.

बैठक के दौरान सभी कम्युनिटी हॉल के लिए एक समान किराया निर्धारण, बुकिंग की शर्तें, समय-सीमा, रद्दीकरण की प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तकनीक आधारित, सरल और स्पष्ट बुकिंग प्रणाली तैयार की जाए.