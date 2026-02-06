ETV Bharat / state

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 : खुले में लघु शंका और शौच पर रांची नगर निगम सख्त, लगातार चल रहा विशेष अभियान

खुले में लघु शंका और शौच करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम अभियान चला रहा है. पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Ranchi Municipal Corporation
रांची नगर निगम कार्यालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
रांची: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 के अंतर्गत रांची शहर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने खुले में लघु शंका एवं शौच के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. नगर निगम का स्पष्ट निर्देश है कि शहर के किसी भी हिस्से में सार्वजनिक स्थानों पर लघु शंका या शौच करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध बिना किसी चेतावनी के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

इसी निर्देश के तहत नगर निगम की टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार निगरानी अभियान चला रही हैं. नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रेड स्पॉट्स, येलो स्पॉट्स और ओपन डिफिकेशन स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं. ये वे स्थान हैं जहां पहले भी खुले में लघु शंका और शौच की शिकायतें सामने आती रही हैं. ऐसे सभी स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन रोका जा सके. नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि खुले में लघु शंका और शौच न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि इससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है.

रांची नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न येलो स्पॉट्स पर विशेष अभियान चलाया है. इस दौरान खुले में लघु शंका करते पाए गए कई लोगों को चिन्हित किया गया है. नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक व्यक्ति से 100 रुपये का ऑन-स्पॉट जुर्माना वसूला गया. निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केवल चेतावनी नहीं, बल्कि स्वच्छता नियमों के सख्त अनुपालन का संदेश है. आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान और तेज किए जाएंगे.

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि खुले में लघु शंका एवं शौच नगर निगम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी जोनल अधिकारियों, सफाई निरीक्षकों और प्रवर्तन टीमों को नियमित निरीक्षण और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

रांची नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि की पीक थूकने से भी बचें. ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण केवल अंकों की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि नागरिकों की सोच और व्यवहार में बदलाव लाने का अभियान है. जब तक लोग स्वयं स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक स्थायी सुधार संभव नहीं है.

रांची नगर निगम ने दो टूक कहा है कि आगे भी यदि कोई व्यक्ति खुले में लघु शंका या शौच करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर बिना किसी रियायत के कार्रवाई की जाएगी. यह अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि रांची को स्वच्छता के राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतारा जा सके और शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और सम्मानजनक बनाया जा सके.

