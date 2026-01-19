ETV Bharat / state

रांची के अपर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का निरीक्षण समेत अवैध जल कनेक्शन पर कार्रवाई

अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई
By ETV Bharat Jharkhand Team

January 19, 2026

रांची: नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, जाम-मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक साथ कई मोर्चों पर सख्त कार्रवाई की है. सोमवार को निगम की इंफोर्समेंट टीम ने शहर के अत्यंत व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. शहीद चौक से कोतवाली थाना, टेलीफोन एक्सचेंज, रंगरेज गली और निगम पार्किंग क्षेत्र तक सड़क, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई.

दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी

इस दौरान दो गुमटी, बांस-बल्ली और दूसरी अवैध संरचनाएं जब्त की. इसके साथ ही गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों पर कुल 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. नगर निगम ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी. इसी क्रम में रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने जुडको (JUIDCO) के पदाधिकारियों के साथ वार्ड संख्या-12 स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का स्थल निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान नगर प्रशासक सुशांत गौरव

बस टर्मिनल को आधुनिक बनाने पर जोर

निरीक्षण के दौरान करीब 15.33 एकड़ में फैले बस टर्मिनल के जीर्णोद्धार को लेकर स्वच्छता व्यवस्था, अतिक्रमण की स्थिति, शौचालयों की साफ-सफाई, बस पड़ाव, एंट्री-एग्जिट प्वाइंट और यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का गहन जायजा लिया गया. प्रशासक ने निर्देश दिया कि बस टर्मिनल को आधुनिक, सुव्यवस्थित और यात्री-अनुकूल बनाया जाए. इसके तहत वेंडर्स का व्यवस्थित प्रबंधन, पार्किंग, ऑटो-टोटो स्टैंड, प्रतीक्षालय, सूचना पट्ट, दिशा-सूचक बोर्ड, लैंडस्केपिंग और पेंटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए नगर प्रशासक सुशांत गौरव

अवैध जल संयोजन के खिलाफ कार्रवाई

वहीं नगर निगम की जलापूर्ति शाखा के धावादल ने टैगोर हिल रोड, मोरहाबादी, वार्ड संख्या-3 में अवैध जल संयोजनों के खिलाफ जांच अभियान चलाया. जांच में नौ स्थानों पर अवैध जल कनेक्शन पाए गए, जिनमें कमला अपार्टमेंट, दिव्यांजलि अपार्टमेंट, सुनैना अपार्टमेंट, परिवार गार्डेन अपार्टमेंट, मां तारामनी अपार्टमेंट, बसंती इन्क्लेव, अवधेश कुमार सिंह, संगीता विला और ऐश्वर्या रेजेंसी शामिल हैं. सभी अवैध जल संयोजन धारकों को नोटिस जारी किया गया है और छह अवैध मोटर जब्त किया गया. कार्रवाई में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, पाइपलाइन निरीक्षक और इंफोर्समेंट टीम मौजूद रही. इधर, नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा.

नगर निगम ने मोटर जब्त की

शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार अभियान और कार्रवाई जारी रहेगी: सुशांत गौरव, नगर प्रशासक

