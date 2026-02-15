ETV Bharat / state

री-असेस्मेंट कराएं, वरना देना होगा 10 साल का टैक्स और जुर्माना, रांची नगर निगम की सख्ती, भवनों की रैंडम जांच में मिल रहीं भारी गड़बड़ियां

रांची: रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए शहरभर में भवनों की रैंडम जांच शुरू कर दी है. राजस्व विभाग द्वारा तैयार विशेष योजना के तहत चल रही इस कार्रवाई में सेल्फ असेस्मेंट के दौरान दी गई जानकारियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं. निगम का कहना है कि कई भवन मालिकों ने निर्माण विस्तार या उपयोग परिवर्तन की जानकारी अपडेट नहीं कराई, जिससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि जांच के दौरान तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देने का मामला सामने आता है, तो संबंधित होल्डिंग पर 100 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही पिछले 10 वर्षों का बकाया टैक्स भी एकमुश्त वसूला जाएगा. इससे बचने के लिए भवन मालिकों को स्वेच्छा से री-असेस्मेंट कराने की सलाह दी गई है.

विस्तार के बाद रिकॉर्ड अपडेट नहीं

जांच में यह पाया गया है कि कई भवन मालिकों ने अपने मकान या व्यावसायिक परिसर का विस्तार तो कर लिया, लेकिन उसकी सूचना निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराई. ऐसे मामलों में वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल और घोषित क्षेत्रफल में भारी अंतर सामने आया है. नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में बकाया कर और पेनाल्टी वसूली जा सकती है.

रेसिडेंशियल दिखाकर कॉमर्शियल उपयोग

अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ लोग अपने भवन को आवासीय श्रेणी में दिखाकर कम टैक्स जमा कर रहे हैं, जबकि वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं. यदि जांच में यह साबित होता है कि रेसिडेंशियल भवन का उपयोग कॉमर्शियल कार्यों के लिए किया जा रहा है, तो उस पर व्यावसायिक दर से टैक्स वसूला जाएगा, जो आवासीय दर से अधिक होता है.

सेल्फ असेस्मेंट में गड़बड़ी

सेल्फ असेस्मेंट प्रणाली का उद्देश्य था कि लोग स्वयं अपने भवन का सही माप देकर कर निर्धारण कराएं. लेकिन जांच के दौरान कई मामलों में सैकड़ों से लेकर हजारों वर्गफुट तक की जानकारी छिपाने के उदाहरण सामने आए हैं. निगम ने अब फील्ड वेरिफिकेशन और भौतिक निरीक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी है.