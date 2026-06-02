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रांची में हरमू नदी से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज, अवैध जल कनेक्शन और अतिक्रमण पर निगम की सख्ती

रांची: मानसून से पहले रांची नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण, अवैध जल कनेक्शन, पार्किंग व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर व्यापक अभियान तेज कर दिया है. मंगलवार को निगम प्रशासन ने विभिन्न इलाकों में निरीक्षण और कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. वही नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने हरमू नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर नदी को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

हरमू नदी का जमीनी निरीक्षण

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने वार्ड संख्या 23 स्थित हिंदपीढ़ी क्षेत्र में हरमू नदी का जमीनी निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान नदी में जमी गाद, झाड़ियां, जल प्रवाह में बाधा बन रहे अवरोध, नदी किनारे फैली गंदगी और अतिक्रमण का जायजा लिया गया. उन्होंने स्वच्छता शाखा को पोकलेन और जेसीबी मशीनों की मदद से गाद निकालने का कार्य तेज करने तथा नदी की जलधारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए. साथ ही अवैध खटालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाने का आदेश दिया.

हरमू नदी तट की मापी पर फोकस

नगर आयुक्त ने भू-संपदा शाखा को शहर अंचल और अरगोड़ा अंचल के साथ संयुक्त रूप से हरमू नदी तट की मापी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. मापी के बाद अतिक्रमण की जद में आने वाली संरचनाओं को चिन्हित कर चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा. उन्होंने नदी किनारे खाली पड़े स्थानों को विकसित कर वहां बेंच, हरित क्षेत्र और अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित करने के भी निर्देश दिए.

विशेष जांच अभियान चला

इधर, रांची नगर निगम की जलापूर्ति शाखा ने वार्ड संख्या-30 के तिवारी गली क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया. जांच के दौरान बिना अनुमति सड़क खोदकर अवैध रूप से बिछाई गई पाइपलाइन का पता चला. स्थानीय लोगों से पूछताछ के बावजूद किसी ने पाइपलाइन की जिम्मेदारी नहीं ली. इसके बाद निगम की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध पाइपलाइन को हटवा दिया गया है. निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति जल कनेक्शन लेना, पाइपलाइन बिछाना अथवा जलापूर्ति नेटवर्क से छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है.

अधिकृत पार्किंग स्थलों के संवेदकों के साथ बैठक

उधर, उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शहर के सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों के संवेदकों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में पार्किंग संचालन, यातायात प्रबंधन, शुल्क संग्रह, अतिक्रमण और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा हुई. उप नगर आयुक्त ने पार्किंग स्थलों पर निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के निर्देश दिए.