जलाशय पर बस गया पंचशील नगर, अब अतिक्रमण पर चलेगा निगम का डंडा
रांची नगर निगम ने पंचशील नगर का निरीक्षण किया. इस दौरान कई स्थानों पर नालियों और जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण पाया गया.
Published : May 31, 2026 at 3:14 PM IST
रांची: राजधानी रांची के पंचशील नगर में हर साल होने वाले जलजमाव की समस्या के पीछे अब अतिक्रमण और जलाशय क्षेत्र में हुए निर्माण को बड़ी वजह माना जा रहा है. मानसून से पहले क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने साफ संकेत दिया है कि जल निकासी में बाधा बनने वाले अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
वार्ड संख्या-32 स्थित पंचशील नगर का निरीक्षण करने के दौरान नगर निगम की टीम ने पाया कि कई स्थानों पर नालियों और जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण किया गया है. यही कारण है कि बारिश के दौरान पानी की निकासी प्रभावित होती है और पूरे इलाके में जलजमाव की स्थिति बन जाती है.
स्थानीय लोगों का भी लंबे समय से कहना रहा है कि पंचशील नगर का बड़ा हिस्सा पुराने जलाशय और प्राकृतिक जल निकासी क्षेत्र पर विकसित हुआ है, जिसके कारण यहां हर वर्ष बरसात में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है. निरीक्षण के बाद नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए 23 भवनों को नोटिस जारी किया है.
इन भवनों पर आरोप है कि उनका निर्माण नालियों या जल निकासी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में किया गया है. संबंधित भवन मालिकों को सात दिनों के भीतर स्वीकृत भवन मानचित्र और अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान निगम की प्राथमिकता है. इसके लिए केवल नालियों की सफाई ही नहीं, बल्कि उन सभी कारणों को दूर किया जाएगा जो जल निकासी में बाधा बन रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कर ऐसे सभी अतिक्रमणों की पहचान की जाए जो बारिश के पानी के बहाव को रोकते हैं.
समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का भी निर्देश दिया गया है. यह समिति पंचशील नगर के भूगोल, जल निकासी तंत्र और अतिक्रमण की स्थिति का अध्ययन करेगी तथा स्थायी समाधान का खाका तैयार करेगी. समिति यह भी तय करेगी कि किन संरचनाओं और निर्माणों के कारण पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो रहा है.
इस बीच नगर निगम की इंजीनियरिंग शाखा ने पंचशील नगर में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी नाली निर्माण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया है. नगर आयुक्त ने इस परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है ताकि क्षेत्र को हर साल होने वाले जलजमाव से राहत मिल सके.
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि मानसून से पहले बड़े नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नालियों और जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण न करें तथा कचरा न फेंकें.
गौरतलब है कि शनिवार को पंचशील नगर का निरीक्षण करने के बाद नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने रविवार सुबह भी अधिकारियों की टीम के साथ क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पंचशील नगर के अन्य हिस्सों में जाकर जल निकासी व्यवस्था, नालियों की स्थिति और जलजमाव की आशंका वाले स्थानों का निरीक्षण किया.
नगर आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि मानसून से पहले सभी संवेदनशील स्थलों पर तैयारी पूरी कर ली जाए. उन्होंने जल निकासी में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने और स्थायी समाधान के लिए प्रभावी योजना तैयार करने पर जोर दिया.
पंचशील नगर में हुई इस कार्रवाई को नगर निगम के उस अभियान की शुरुआत माना जा रहा है, जिसके तहत जलजमाव के लिए जिम्मेदार अतिक्रमणों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी. आने वाले दिनों में अन्य संवेदनशील इलाकों में भी इसी तरह की जांच और कार्रवाई देखने को मिल सकती है.
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