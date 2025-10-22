छठ घाट पर कब्जे के खिलाफ एक्शन मोड में रांची नगर निगम, एफआईआर तक के निर्देश
छठ घाटों पर अवैध कब्जा जमाने और वसूली करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.
Published : October 22, 2025 at 1:33 PM IST
रांचीः लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर एक तरफ जहां हर तरह की तैयारियां जोर-जोर से चल रही हैं, वहीं कुछ असामाजिक तत्व छठ जैसे महापर्व में भी छठ घाटों को लेकर पैसे की उगाही कर रहे हैं और घाटों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. मामला संज्ञान में आने के बाद निगम के द्वारा ऐसे तत्वों से कड़ाई से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं.
क्या है पूरा मामला
राजधानी रांची के कई प्रमुख छठ घाटों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. छठ घाट निरीक्षण के दौरान और कुछ छठ व्रतियों के द्वारा यह मामला नगर निगम के संज्ञान में लाया गया है. मामला संज्ञान में आने के बाद निगम एक्शन मोड में है. नगर निगम के द्वारा जारी किए गए पत्र में यह स्पष्ट लिखा गया है कि छठ घाटों पर अवैध कब्जा करने और वसूली करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम के द्वारा जारी किए गए पत्र में यह लिखा गया है कि लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रांची नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न तालाबों और जलाशयों की सफाई, सौंदर्यीकरण और प्रकाश की व्यवस्था का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. निगम का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ सुरक्षित और श्रद्धापूर्ण वातावरण में पूजा अर्चना करने की सुविधा मिले, लेकिन हाल के दिनों में नगर निगम के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तालाबों की सफाई के उपरांत अपने नाम, मोहल्ले या संगठन का नाम लिखकर स्थान पर कब्जा किया जा रहा है. इस प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः अनुचित है और इसमें सार्वजनिक स्थलों के सुंदरता और श्रद्धालुओं के बीच संबंध से प्रभावित होगा.
कड़ी कार्रवाई के निर्देश
रांची नगर निगम के द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा स्थान आवंटन या आरक्षित स्थान दिलाने के नाम पर श्रद्धालुओं से धन की वसूली भी की जा रही है. यह न केवल अपराध है, बल्कि धार्मिक आस्था का भी अनादर है. नगर निगम के द्वारा निगम की इंफोर्समेंट टीम को या आदेश दिया गया है कि वह सभी तालाबों और घाटों का निरीक्षण कर ऐसे लोगों को चिन्हित करें.
क्या-क्या मिले हैं निर्देश
- निगम की टीम को यह निर्देश दिया गया है कि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा स्थान चिन्हित करने, नाम लिखने या कब्जा करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों की पहचान की जाए.
- अवैध वसूली या दबाव डालने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
- आवश्यक होने पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- सभी चिन्हित और लिखे गए नाम को हटाने का कार्य भी निगम दल के द्वारा किया जा रहा है.
निगम ने आम लोगों से की अपील
रांची नगर निगम के द्वारा आम लोगों से यह अपील की गई है कि छठ महापर्व को सौहार्दपूर्ण, स्वच्छ और अनुशासित वातावरण में मनाएं. नगर निगम के दिशा निर्देशों का पालन करें. किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या दबाव की जानकारी मिलने पर तुरंत निगम नियंत्रण को या फिर स्थानीय थाना को सूचित करें.
ये भी पढ़ें-
हजारीबाग में छठ घाटों की साफ सफाई अभियान शुरू, डीसी और एसपी ने घाट की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश
देवघर के छठ घाटों की सफाई का काम अधूरा, तालाबों की सतह पर तैर रहा कचरा
महापर्व छठ की तैयारी: रांची में घाटों की सफाई का काम युद्धस्तर पर जारी, सड़कें की जा रही दुरुस्त