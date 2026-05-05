ETV Bharat / state

रांची में 6.5 करोड़ से ज्यादा किराया बकाया, नगर निगम ने 258 दुकानदारों पर कसा शिकंजा

रांची नगर निगम ने उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने समय रहते कुछ सालों से किराया नहीं दिया है.

Ranchi Municipal Corporation
रांची नगर निगम (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी में नगर निगम की दुकानों का किराया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है. नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, शहर के विभिन्न बाजारों में स्थित निगम की दुकानों से कुल 6,51,07,748 रुपये से अधिक का किराया बकाया हो चुका है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए निगम प्रशासन ने 258 डिफॉल्टर दुकानदारों की सूची जारी कर दी है, जिन्होंने लंबे समय से किराया जमा नहीं किया है.

दुकानदारों को कई बार भेजा जा चुका है नोटिस

रांची नगर निगम की ओर से बताया गया है कि इन दुकानदारों को कई बार नोटिस और चेतावनी दी गई लेकिन इसके बावजूद बकाया भुगतान को लेकर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली है. कुछ मामलों में तो दुकानदारों पर लाखों रुपये तक का किराया बकाया है, जो निगम की वित्तीय व्यवस्था पर सीधा असर डाल रहा है.

विकास कार्यों की गति हुई प्रभावित

वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि दुकानों से मिलने वाला किराया निगम की आय का एक अहम भाग होता है. इसी राशि से शहर में सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को संचालित किया जाता है. ऐसे में लगातार बढ़ते बकाया के कारण विकास कार्यों की गति प्रभावित हो रही है.

दुकानों को सील करने समेत आवंटन रद्द की कार्रवाई

अब नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि यदि जल्द ही किराया जमा नहीं किया गया, तो संबंधित दुकानों को सील किया जाएगा और उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा.

बकाया भुगतान में देरी स्वीकार नहीं: नगर निगम

इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है. जिन दुकानदारों पर अधिक बकाया है, उनके खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर कुछ दुकानदार आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए निगम से राहत और समय की मांग कर रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय में व्यापार प्रभावित रहा, जिसके कारण वे समय पर भुगतान नहीं कर सके. हालांकि निगम प्रशासन का मानना है कि अब परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं और बकाया भुगतान में देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

डिफॉल्टर दुकानदारों की सूची सार्वजनिक

इस बीच नगर निगम ने डिफॉल्टर दुकानदारों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है. इसमें दुकानदारों के नाम, दुकान का स्थान और बकाया राशि का पूरा विवरण दिया गया है. इस कदम के बाद कई दुकानदारों में हलचल देखी जा रही है और वे बकाया चुकाने के लिए निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके.

दुकानदारों द्वारा बकाया नहीं चुकाना गंभीर विषय

नगर निगम की संपत्तियों से मिलने वाला किराया शहर के विकास का महत्वपूर्ण आधार है. बार-बार नोटिस देने के बावजूद कई दुकानदारों द्वारा बकाया नहीं चुकाना गंभीर विषय है. अब डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो दुकानों को सील करने, आवंटन रद्द करने और कानूनी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे साथ ही जिन पर अधिक बकाया है, उनके खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- देवधर नगर निगम में अफसरशाही के खिलाफ जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन, कंपनियों की मनमानी पर फूटा गुस्सा

बदलने वाला है पलामू के दिल का स्वरूप, छह मुहान को बनाया जाएगा ग्रीन जोन!

धनबाद नगर निगम के फैसले से होटल व्यवसाई परेशान, बिना नक्शे के भवन मालिकों को बड़ी राहत

TAGGED:

रांची नगर निगम
RANCHI MUNICIPAL CORPORATION
RECOVER OUTSTANDING RENT FROM SHOPS
बकाया किराया वसूलने के लिए कार्रवाई
CORPORATION DECIDED TO TAKE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.