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रांची नगर निगम सक्रियः सामुदायिक भवनों के सौंदर्यीकरण, वेंडरों के पुनर्वास और डूरंड कप की तैयारियां तेज

उन्होंने भवनों को अतिक्रमण मुक्त रखने, लंबित सिविल कार्यों को जल्द पूरा करने, वाटरप्रूफिंग, बिजली, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं को मजबूत करने का निर्देश दिया. साथ ही भवनों के आसपास हरियाली विकसित करने को भी कहा गया.

इस बैठक में निगम के पदाधिकारियों, अभियंत्रण शाखा और हॉर्टिकल्चर शाखा की टीम ने हिस्सा लिया. नगर आयुक्त ने निगम स्वामित्व वाले सामुदायिक भवनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन भवनों में रंग-रोगन, मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक भवन साफ-सुथरे, आकर्षक और नागरिकों के उपयोग के योग्य होने चाहिए.

रांची: रांची नगर निगम शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर लगातार काम कर रहा है. इसी क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में सामुदायिक भवनों के रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण, मोरहाबादी मैदान से हटाए गए वेंडरों के पुनर्वास और डूरंड कप की तैयारियों को लेकर अलग-अलग समीक्षा और निरीक्षण किया गया.

वहीं मोरहाबादी मैदान से हटाए गए वेंडरों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. नगर निगम ने टैगोर हिल के समीप करीब 45 डिसमिल जमीन पर वेंडरों को व्यवस्थित रूप से बसाया. निगम की टीम ने वेंडरों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें नए स्थान पर व्यवसाय संचालित करने की सुविधा उपलब्ध कराई. नगर निगम का कहना है कि उद्देश्य किसी भी वेंडर की आजीविका प्रभावित करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना है. इससे शहर में यातायात व्यवस्था और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी.

शहर का वेंडर मार्केट (ETV Bharat)

डूरंड कप की तैयारी तेज

इसके अलावा एशिया के प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण की तैयारियों को लेकर नगर आयुक्त ने भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने स्टेडियम की साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की.

नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों, दर्शकों और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए विशेष सफाई व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, पेड़ों की छंटाई और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए.

स्टेडियम का जायजा लेते निगम पदाधिकारी (ETV Bharat)

नगर आयुक्त सुशांत गौरव का कहना है कि शहर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों को व्यवस्थित व्यवस्था देना और बड़े आयोजनों को सफल बनाना निगम की प्राथमिकता है.

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