वार्डों तक पहुंचेगा निगम, मुख्यालय की दौड़ होगी कम, पांच नए अंचल कार्यालय शुरू
रांची में 5 नए जोन ऑफिस शुरू किए गए, ट्रैक्टर, सोलर पैनल और पॉलीबैग मशीन का भी उद्घाटन किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 2, 2026 at 4:12 PM IST
रांचीः राज्य की राजधानी में नगर निगम की नागरिक सेवाएं अब शहर के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को उनके क्षेत्र के नजदीक मिलेंगी. प्रशासनिक कामकाज के विकेंद्रीकरण के तहत शुक्रवार से निगम के पांच नए अंचल कार्यालयों की शुरुआत की गई. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान निगम कार्यालय परिसर में ट्रैक्टर और सोलर पैनल का भी उद्घाटन किया गया. वहीं नागा बाबा खटाल में बायोडिग्रेडेबल पॉलीबैग निर्माण मशीन की स्थापना की गई है.
पांच नए अंचल कार्यालय वार्ड नंबर 21 स्थित सामुदायिक भवन, बड़ा तालाब क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 स्थित पंचायत कार्यालय, पंडरा के वार्ड नंबर 6 स्थित सामुदायिक भवन, बांधगाड़ी के वार्ड नंबर 40 स्थित सामुदायिक भवन और सेक्टर-3 बाजार, एचईसी (हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) धुर्वा में वार्ड नंबर 53 के क्षेत्र के लिए शुरू किए गए हैं. बड़ा तालाब स्थित अंचल कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद पंडरा, बांधगाड़ी, धुर्वा और तुपुदाना में भी कार्यालयों का उद्घाटन किया गया.
अधिकारियों और शाखाओं के बीच होगा समन्वय
इन अंचल कार्यालयों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के लोगों को आवेदन, शिकायत और निगम से जुड़ी सामान्य सेवाओं के लिए मुख्यालय तक आने की जरूरत कम होगी. स्थानीय स्तर पर नागरिकों की समस्याओं को दर्ज करने और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों और शाखाओं के बीच समन्वय किया जाएगा.
मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि आम लोगों को निगम की सेवाएं उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त सुशांत गौरव के नेतृत्व में इस दिशा में सराहनीय काम किया जा रहा है. चुनाव के दौरान लोगों तक निगम की सुविधाएं पहुंचाने की जो घोषणा की गई थी, उसी दिशा में यह कदम है. उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर नागरिकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी.
शिकायतों को शीघ्र नियम के अनुसार निपटारा करने का निर्देश
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि निगम का उद्देश्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना है. इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को नागरिकों के आवेदन और शिकायतों का अनावश्यक देरी के बिना नियम के अनुसार निपटारा करने का निर्देश दिया. कार्यालय पहुंचने वाले लोगों के साथ शालीन व्यवहार करने और उन्हें जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा गया.
सारी सुविधाएं निगम अंचल कार्यालयो में मिलेगी
नए अंचल कार्यालय केवल आवेदन और शिकायतों तक सीमित नहीं रहेंगे. संबंधित क्षेत्रों में सफाई, पथ प्रकाश, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं की निगरानी भी स्थानीय स्तर पर की जाएगी. जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर होल्डिंग टैक्स और अन्य नगर निगम के तमाम सुविधाएं निगम के इन अंचल कार्यालयो में मिलेगी. लोगों को नगर निगम के प्रशासनिक भवन का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. किसी समस्या के समाधान के लिए संबंधित शाखाओं के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जाएगी. इससे वार्ड स्तर की समस्याओं की निगरानी और उनके निपटारे की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
टोल फ्री और व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर की सुविधा उपलब्ध
कार्यक्रम में महापौर रोशनी खलखो, उप महापौर नीरज कुमार, नगर आयुक्त सुशांत गौरव समेत निगम के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. निगम की ओर से नागरिक सेवाओं और शिकायतों के लिए स्मार्ट रांची ऐप, टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-570-1235 और व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 814-123-1235 की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.
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