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विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची नगर निगम का जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक और पौधरोपण के जरिए दिया संरक्षण का संदेश

पौधारोपण करती मेयर रोशनी खलखो ( Etv Bharat )