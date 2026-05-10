ETV Bharat / state

रांची में बिना लाइसेंस संचालित RO प्लांटों पर निगम सख्त, 31 मई के बाद शुरू होगी सीलिंग की कार्रवाई

रांची: राजधानी में बढ़ते जल संकट के बीच रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस संचालित आरओ वाटर प्लांटों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है. नगर निगम की जलापूर्ति शाखा ने साफ कर दिया है कि 31 मई तक लाइसेंस नहीं लेने वाले आरओ वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों को सील किया जाएगा. निगम ने इसे अंतिम चेतावनी बताते हुए सभी संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.

बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के प्लांट संचालित

नगर निगम द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 204 और 209 के तहत आरओ वाटर प्लांट संचालन और लाइसेंस नवीकरण के लिए नियमावली लागू है. बावजूद इसके शहर में बड़ी संख्या में प्लांट बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं.

कार्रवाई के मूड में निगम

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, लाइसेंस को लेकर पहले भी कई बार सार्वजनिक माध्यमों से सूचना जारी की गई थी. कुछ संचालकों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की लेकिन अधिकांश संचालकों ने अब तक कोई पहल नहीं की है. ऐसे में निगम ने अब कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. निगम का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के बाद जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लांटों को सील किया जाएगा.

डीप बोरिंग के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं

इधर, शहर में लगातार बढ़ते जल संकट के बीच पानी का कारोबार तेजी से पनपा है. गर्मी बढ़ने के साथ कई इलाकों में बोरिंग सुख चुकी है और लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है. ड्राई जोन वाले क्षेत्रों में 800 से 900 फीट तक डीप बोरिंग कराने के बाद भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है. दूसरी ओर पानी का व्यवसाय करने वाले संचालक इस संकट के दौर में भारी मुनाफा कमा रहे हैं.