बुंडू नगर पंचायत में जितेंद्र उरांव की जीत, वार्ड पार्षद के भी नतीजे घोषित
रांची के बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर जितेंद्र उरांव ने जीत दर्ज की.
Published : February 27, 2026 at 6:07 PM IST
रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्या
रांची: नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 के तहत बुंडू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जितेंद्र उरांव ने निर्णायक जीत दर्ज की है. आधिकारिक परिणामों के अनुसार, उन्हें 4007 मत प्राप्त हुए. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजेश उरांव को 3198 मत मिले. अन्य प्रत्याशियों में विजय बड़ाईक को 1942, श्रीकृष्ण मुंडा को 1040, शंकर सिंह मुंडा को 533, घासीराम उरांव को 394 तथा रितेश कुमार पातर को 190 मत प्राप्त हुए. बहुकोणीय मुकाबले में स्पष्ट बढ़त बनाते हुए जितेंद्र उरांव ने अध्यक्ष पद अपने नाम किया.
नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है. उन्होंने साफ-सफाई, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और जलनिकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता बताया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बुंडू नगर पंचायत के विकास के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन दिया जाएगा.
बुंडू नगर पंचायत के वार्ड परिणामों में वार्ड संख्या-7 से नेपाल दास 638 मतों के साथ विजयी रहे, जबकि संजय हलदार को 169 मत मिले. वार्ड संख्या-10 में धनंजय प्रमाणिक 354 मत प्राप्त कर विजयी घोषित हुए. इस वार्ड में मुकेश कुम्हार को 263, हिमांशु प्रमाणिक को 127 और अक्षय कुमार प्रमाणिक को 108 मत प्राप्त हुए.
वहीं रांची नगर निगम क्षेत्र में भी कई वार्डों के परिणाम घोषित हुए हैं. वार्ड संख्या-1 से नकुल तिर्की 2561 मतों के साथ विजयी रहे. वर्षा गाड़ी को 1415, राजेश मुंडा को 1287 और रवि मुंडा को 251 मत मिले. वार्ड संख्या-19 से गीता कुमारी 3266 मतों के साथ विजयी रहीं. बिमला कुमारी को 2041, नीलिमा बारला को 1202 और शकुंतला उरांव को 549 मत मिले. वार्ड संख्या-37 में परमेश्वर सिंह 3821 मतों के साथ विजयी घोषित हुए. कृष्णकांत राम को 1909, आनंद मूर्ति को 1547 और राहुल कुमार को 807 मत प्राप्त हुए.
