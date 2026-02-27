ETV Bharat / state

बुंडू नगर पंचायत में जितेंद्र उरांव की जीत, वार्ड पार्षद के भी नतीजे घोषित

रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्या

रांची: नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 के तहत बुंडू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जितेंद्र उरांव ने निर्णायक जीत दर्ज की है. आधिकारिक परिणामों के अनुसार, उन्हें 4007 मत प्राप्त हुए. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजेश उरांव को 3198 मत मिले. अन्य प्रत्याशियों में विजय बड़ाईक को 1942, श्रीकृष्ण मुंडा को 1040, शंकर सिंह मुंडा को 533, घासीराम उरांव को 394 तथा रितेश कुमार पातर को 190 मत प्राप्त हुए. बहुकोणीय मुकाबले में स्पष्ट बढ़त बनाते हुए जितेंद्र उरांव ने अध्यक्ष पद अपने नाम किया.

नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है. उन्होंने साफ-सफाई, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और जलनिकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता बताया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बुंडू नगर पंचायत के विकास के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन दिया जाएगा.

नव निर्वाचित अध्यक्ष से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

बुंडू नगर पंचायत के वार्ड परिणामों में वार्ड संख्या-7 से नेपाल दास 638 मतों के साथ विजयी रहे, जबकि संजय हलदार को 169 मत मिले. वार्ड संख्या-10 में धनंजय प्रमाणिक 354 मत प्राप्त कर विजयी घोषित हुए. इस वार्ड में मुकेश कुम्हार को 263, हिमांशु प्रमाणिक को 127 और अक्षय कुमार प्रमाणिक को 108 मत प्राप्त हुए.