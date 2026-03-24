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गर्मी में जलसंकट को लेकर रांची नगर निगम अलर्ट, युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू

रांची: गर्मी का मौसम शुरू होते ही राजधानी रांची में पेयजल संकट हर साल गंभीर रूप ले लेता है. शहर के कई ड्राई जोन में पानी के लिए हाहाकार की स्थिति बन जाती है. ऐसे में इस वर्ष गर्मी के दौरान लोगों को राहत देने के लिए रांची नगर निगम ने युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. नगर निगम और पीएचईडी विभाग के बीच समन्वय बनाकर पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है.

नगर निगम द्वारा शहर में सरकारी बोरिंग की साफ-सफाई, खराब पड़ी टंकियों की मरम्मत और जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है. साथ ही पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध टैंकरों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है. फिलहाल निगम के पास लगभग 60 पानी के टैंकर हैं, जिनके माध्यम से ड्राई जोन क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित की जाती है. निगम ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि रात के समय ही टैंकरों को भरकर तैयार रखा जाए, ताकि सुबह से ही प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति की जा सके.

समस्या साझा करते स्थानीय लोग और नगर प्रशासक सुशांत गौरव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि इस बार गर्मी को देखते हुए नगर निगम पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है.

क्या कहते हैं आंकड़े

आंकड़े के मुताबिक रांची शहर में प्रतिदिन लगभग 20.45 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है, जो शहर की औसत जरूरत से अधिक मानी जाती है. इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में पानी की कमी बनी रहती है. इसका मुख्य कारण पुरानी पाइपलाइनों में लीकेज, अवैध कनेक्शन और असमान वितरण है. बताया जाता है कि प्रतिदिन करीब 4 करोड़ लीटर पानी लीकेज और अवैध कनेक्शन के कारण बर्बाद हो जाता है.

50 से 60 साल पुरानी पाइपलाइन

शहर की कई पाइपलाइन 50 से 60 साल पुरानी हैं, जिनमें लगातार रिसाव होता है. इससे न केवल पानी की बर्बादी होती है, बल्कि कई बार पानी दूषित भी हो जाता है. यही वजह है कि शहर के कई वार्ड, खासकर ड्राई जोन वाले इलाके, टैंकरों पर निर्भर रहते हैं.

पानी भरती महिला. (फोटो-ईटीवी भारत)

घर-घर जल नल की व्यवस्था