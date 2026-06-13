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मानसून को लेकर रांची नगर निगम अलर्ट! 11 क्विक रिस्पांस टीमें गठित, होल्डिंग टैक्स व अवैध बोरिंग पर भी सख्ती

रांचीः मानसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर में जलजमाव, नालों की सफाई, पेड़ गिरने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. शुक्रवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव और उप नगर आयुक्तों की अध्यक्षता में हुई अलग-अलग समीक्षा बैठकों में मॉनसून मैनेजमेंट, होल्डिंग टैक्स वसूली और अवैध बोरवेल पर नियंत्रण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

क्विक रिस्पांस टीम का गठन

नगर निगम ने मानसून के दौरान त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 11 क्विक रिस्पांस टीम (QRT) गठित करने का निर्णय लिया है. इनमें 10 टीमें शहर के विभिन्न जोन और संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेंगी. जबकि एक विशेष टीम आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करेगी. नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पूरे मानसून के दौरान निगम पूर्ण रूप से अलर्ट मोड में रहेगा और जलजमाव, पेड़ गिरने या अन्य आपात स्थितियों में त्वरित राहत उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी.

विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा

बैठक में नालों और नालियों की सफाई को युद्धस्तर पर चलाने, हाई पावर मोटर पंप, अतिरिक्त जेसीबी, स्किड लोडर और अन्य संसाधनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए. स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

आपात स्थिति की सूचना के लिए फोन नंबर उपलब्ध

नगर निगम ने मानसून के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक और कैरी बैग के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है. अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक कचरे के कारण जल निकासी व्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होती है, जिससे जलजमाव की समस्या बढ़ती है. नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम का 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा. लोग जलजमाव, पेड़ गिरने या अन्य आपात स्थितियों की सूचना टोल फ्री नंबर 1800-570-1235 और मोबाइल नंबर 9431104429 पर दे सकेंगे.

समय पर टैक्स जमा करने पर छूट

वित्तीय वर्ष 2026-27 में होल्डिंग टैक्स संग्रहण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक 32 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. निगम ने 30 जून तक 50 करोड़ रुपये संग्रहण का लक्ष्य रखा है. करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 30 जून तक एकमुश्त होल्डिंग टैक्स भुगतान पर अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. उप नगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू ने नागरिकों से समय पर टैक्स जमाकर इस छूट का लाभ उठाने की अपील की.