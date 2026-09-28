कांटा टोली में 1.09 एकड़ सरकारी जमीन से हटाई गई जर्जर बाउंड्री, अतिक्रमण पर नोटिस की तैयारी
रांची नगर निगम ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कार्रवाई की. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 7:22 PM IST
रांची: सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने और उसके संरक्षण को लेकर रांची नगर निगम ने सोमवार को कार्रवाई की. उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम ने वार्ड संख्या 11 के कुरैशी मोहल्ला, कांटा टोली स्थित एमएस प्लॉट संख्या 106 की जमीन का स्थल निरीक्षण किया. करीब 1.09 एकड़ सरकारी भूमि पर कार्रवाई के दौरान जर्जर बाउंड्री वॉल को हटाया गया. इसके साथ ही जमीन की मापी कराकर सीमांकन किया गया.
सीमांकन के दौरान सरकारी भूमि के कुछ हिस्से में अतिक्रमण पाए जाने की बात सामने आई. इसके बाद उप नगर आयुक्त ने अतिक्रमण की श्रेणी में आने वाली संबंधित संरचनाओं को हटाने के लिए नियमानुसार नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. निगम की कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया. हालांकि टीम ने जमीन की मापी और सीमांकन की कार्रवाई पूरी की.
उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने कहा, सरकारी भूमि का सीमांकन कर उसे सुरक्षित रखना निगम की प्राथमिकता है. जहां सीमांकन के दौरान अतिक्रमण पाया गया है, वहां नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. भूमि को भविष्य में जनहित में उपयोग किए जाने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.
नगर निगम के अनुसार, संबंधित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए आगे बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा. इसके जरिए सरकारी भूमि का संरक्षण सुनिश्चित करने की तैयारी है. निगम का कहना है कि जमीन का भविष्य में क्षेत्र के आम लोगों के हित में जनोपयोगी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम की इस कार्रवाई को सरकारी जमीन के संरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है. निगम स्तर पर जमीन का सीमांकन और मौके पर मौजूद संरचनाओं की स्थिति की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. जिन हिस्सों में अतिक्रमण पाया गया है, वहां संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस देने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि कार्रवाई के दौरान रांची नगर निगम की टीम को स्थानीय लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा. मौके पर कुछ स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया. इसके बावजूद निगम की टीम ने जमीन की मापी और सीमांकन की कार्रवाई पूरी की. निगम की ओर से शहरवासियों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की गई है.
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