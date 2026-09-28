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कांटा टोली में 1.09 एकड़ सरकारी जमीन से हटाई गई जर्जर बाउंड्री, अतिक्रमण पर नोटिस की तैयारी

सरकारी जमीन से हटाई गई जर्जर बाउंड्री ( ETV BHARAT )

रांची: सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने और उसके संरक्षण को लेकर रांची नगर निगम ने सोमवार को कार्रवाई की. उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम ने वार्ड संख्या 11 के कुरैशी मोहल्ला, कांटा टोली स्थित एमएस प्लॉट संख्या 106 की जमीन का स्थल निरीक्षण किया. करीब 1.09 एकड़ सरकारी भूमि पर कार्रवाई के दौरान जर्जर बाउंड्री वॉल को हटाया गया. इसके साथ ही जमीन की मापी कराकर सीमांकन किया गया.