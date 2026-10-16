बकाया टैक्स पर निगम सख्त, सरकारी भवनों से लेकर होटल-बैंक्वेट हॉल तक होगी वसूली
रांची नगर निगम में बकाया टैक्स के भुगतान को लेकर नगर आयुक्त ने कार्रवाई की चेतावनी दी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 10:27 AM IST
रांची: राजस्व वसूली में रांची नगर निगम अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता. कर निर्धारण से छूटे सरकारी भवनों को चिह्नित करने से लेकर बड़े बकायेदारों से भुगतान लेने तक की प्रक्रिया तेज की जाएगी. नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट किया है कि नियमों के तहत जरूरी निर्णय लिए जा रहे हैं. बकाया भुगतान के लिए समय रहते कदम नहीं उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
निगम की आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन सरकारी भवनों और परिसरों का आकलन किया जाएगा, जिनका होल्डिंग टैक्स अब तक निर्धारित नहीं हुआ है. संबंधित भवनों की मापी के बाद कर की मांग तय कर नोटिस जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही लंबे समय से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों और वाटर यूजर चार्ज के बड़े बकायेदारों को भी चिह्नित किया जाएगा. नोटिस के माध्यम से बकाया भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
कर जमा करने के लिए लोगों के बीच पहुंचेगा निगम
टैक्स वसूली के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देने के उद्देश्य से अलग-अलग स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे. प्रत्येक सप्ताह तीन दिन शिविर लगाने की व्यवस्था की जाएगी. अंचल कार्यालयों को इसके लिए उपयुक्त जगह चुनने और शिविर की सूचना पहले से आम लोगों तक पहुंचाने को कहा गया है. टैक्स कलेक्टर भी संबंधित क्षेत्रों में जाकर करदाताओं को बकाया राशि जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे.
होटल और बैंक्वेट हॉल को भी देना होगा यूजर चार्ज
राजस्व संग्रह का दायरा होल्डिंग टैक्स तक सीमित नहीं रहेगा. होटल, बैंक्वेट हॉल और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ठोस कचरा उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी. निर्धारित शुल्क नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी. वहीं, वाटर यूजर चार्ज की बकाया राशि जुटाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.
नगर निगम ने करदाताओं के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है. शहरवासी निगम की वेबसाइट www.ranchimunicipal.com के माध्यम से होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 8986627070 पर भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है. निगम इस माध्यम के बारे में लोगों को जागरूक करेगा, ताकि अधिक से अधिक करदाता घर बैठे भुगतान कर सकें.
निगरानी और जवाबदेही पर जोर
नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्व वसूली की नियमित निगरानी करने तथा अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने को कहा है. निगम का लक्ष्य बकाया राशि की वसूली के साथ कर निर्धारण से बाहर रह गए भवनों को भी राजस्व के दायरे में लाना है. इससे निगम की आय बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं व विकास कार्यों के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी.
“राजस्व वसूली के लिए नियमसंगत सभी निर्णय लिए जा रहे हैं. बकायेदार समय रहते अपना बकाया जमा कर दें. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.” - सुशांत गौरव, नगर आयुक्त, रांची नगर निगम
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