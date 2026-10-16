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बकाया टैक्स पर निगम सख्त, सरकारी भवनों से लेकर होटल-बैंक्वेट हॉल तक होगी वसूली

रांची नगर आयुक्त के साथ अन्य अधिकारी ( Etv Bharat )

रांची: राजस्व वसूली में रांची नगर निगम अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता. कर निर्धारण से छूटे सरकारी भवनों को चिह्नित करने से लेकर बड़े बकायेदारों से भुगतान लेने तक की प्रक्रिया तेज की जाएगी. नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट किया है कि नियमों के तहत जरूरी निर्णय लिए जा रहे हैं. बकाया भुगतान के लिए समय रहते कदम नहीं उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

निगम की आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन सरकारी भवनों और परिसरों का आकलन किया जाएगा, जिनका होल्डिंग टैक्स अब तक निर्धारित नहीं हुआ है. संबंधित भवनों की मापी के बाद कर की मांग तय कर नोटिस जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही लंबे समय से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों और वाटर यूजर चार्ज के बड़े बकायेदारों को भी चिह्नित किया जाएगा. नोटिस के माध्यम से बकाया भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.