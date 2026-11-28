एक्शन मोड में रांची नगर आयुक्त सुशांत गौरव, पेंडिंग कोर्ट केस निपटाने के लिए बनाई 2 स्पेशल टीमें, लापरवाही पर दी सख्त चेतावनी
रांची नगर निगम से जुड़े लंबित न्यायिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए नगर आयुक्त ने दो टीम बनाई हैं. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 28, 2026 at 7:01 PM IST
रांची: रांची नगर निगम से जुड़े लंबित न्यायिक मामलों के त्वरित और समयबद्ध निपटारे को लेकर निगम प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. शनिवार, 28 नवंबर को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में निगम की विधि शाखा (Legal Cell) के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस दौरान नगर आयुक्त ने पेंडिंग कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए लापरवाही पर सख्ती दिखाई और कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए.
सुप्रीम कोर्ट से सिविल कोर्ट तक के लिए गठित होंगी दो अलग-अलग टीमें
बैठक में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने विधिक कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से विधि शाखा की दो अलग-अलग विशेष टीमें गठित करने का निर्देश दिया है.
- पहली टीम: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और झारखंड उच्च न्यायालय (High Court) से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करेगी.
- दूसरी टीम: निचली अदालतों यानी सिविल न्यायालय (Civil Court) से संबंधित सभी मुकदमों के त्वरित निपटारे की जिम्मेदारी संभालेगी.
ईमेल, डाक और न्यायिक नोटिस की रोजाना होगी मॉनिटरिंग
नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दोनों टीमों के विधि सहायक (Law Assistants) प्रतिदिन ईमेल, डाक और अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले सभी आधिकारिक पत्रों और न्यायिक सूचनाओं (Notices) की रिसीविंग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही इनका नियमित रिकॉर्ड संधारण और मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि सूचना के अभाव या किसी की लापरवाही के कारण कोई भी मामला अदालत में लंबित न रहे.
काउंटर एफिडेविट में देरी पर नगर आयुक्त ने जताई नाराजगी
समीक्षा बैठक के दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने विशेष रूप से काउंटर एफिडेविट (प्रतिशपथ पत्र) से जुड़े लंबित मामलों पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के इन्हें तुरंत दाखिल कर निपटाने का सख्त आदेश दिया. साथ ही, सभी लंबित न्यायिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने और ठोस कानूनी कार्रवाई के माध्यम से उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
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