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एक्शन मोड में रांची नगर आयुक्त सुशांत गौरव, पेंडिंग कोर्ट केस निपटाने के लिए बनाई 2 स्पेशल टीमें, लापरवाही पर दी सख्त चेतावनी

रांची नगर आयुक्त सुशांत गौरव ( ETV Bharat )

रांची: रांची नगर निगम से जुड़े लंबित न्यायिक मामलों के त्वरित और समयबद्ध निपटारे को लेकर निगम प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. शनिवार, 28 नवंबर को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में निगम की विधि शाखा (Legal Cell) के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस दौरान नगर आयुक्त ने पेंडिंग कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए लापरवाही पर सख्ती दिखाई और कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए.

सुप्रीम कोर्ट से सिविल कोर्ट तक के लिए गठित होंगी दो अलग-अलग टीमें