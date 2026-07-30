जल संरक्षण से हरियाली तक, रांची नगर निगम की तीन बड़ी पहल
रांची नगर निगम जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है. इसको लेकर नगर आयुक्त ने महत्वपूर्ण बैठक की.
Published : July 30, 2026 at 8:15 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों के बेहतर प्रबंधन को लेकर नगर निगम ने एक साथ कई बड़े कदम उठाए हैं. भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जहां शहर के खराब पड़े चापाकलों और सरकारी बोरिंग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ने की योजना बनाई गई है, वहीं झारखंड की पहचान सखुआ वृक्ष को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सखुआ महोत्सव-2026 का आयोजन किया जा रहा है. इसके साथ ही ऐतिहासिक करमटोली तालाब और पार्क के सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
जलापूर्ति शाखा के पदाधिकारियों संग की बैठक
नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जलापूर्ति शाखा के पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के सभी खराब पड़े चापाकलों और सरकारी बोरिंग का उपयोग वर्षा जल संचयन के लिए किया जाएगा. नगर निगम का उद्देश्य बारिश के पानी को अधिक से अधिक संरक्षित कर प्राकृतिक तरीके से भूजल स्तर को बढ़ाना है.
बैठक में बताया गया कि पहले चरण में 85 स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा चुका है. अब 154 नए स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां चरणबद्ध तरीके से यह व्यवस्था विकसित की जाएगी. नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तीन दिनों के भीतर खराब चापाकलों और सरकारी बोरिंग की सूची तैयार कर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें.
पहली बार सखुआ महोत्सव का होगा आयोजन
वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर रांची नगर निगम पहली बार सखुआ महोत्सव-2026 का आयोजन करने जा रहा है. 8 अगस्त से शुरू होने वाले इस अभियान की शुरुआत चुटिया स्थित इक्कीसो महादेव मंदिर परिसर से होगी. इसके बाद पूरे अगस्त महीने में शहर के विभिन्न वार्डों, स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थानों में सखुआ के पौधे लगाए जाएंगे.
पहले चरण में 10 हजार सखुआ पौधे लगाने का लक्ष्य
पहले चरण में 10 हजार सखुआ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. नगर आयुक्त ने कहा कि सखुआ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि झारखंड की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जुड़ी पहचान है. इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ पौधरोपण करना नहीं, बल्कि हर नागरिक को पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी से जोड़ना है.
करमटोली तालाब और पार्क का निरीक्षण
इसके अलावा नगर आयुक्त ने वार्ड संख्या-19 स्थित ऐतिहासिक करमटोली तालाब और पार्क का निरीक्षण किया. करीब 4.94 एकड़ में फैले इस सरकारी परिसर की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, हरियाली और बेहतर प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए. निरीक्षण के दौरान तालाब क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण का मामला भी सामने आया. करीब 51 डिसमिल भूमि पर अवैध निर्माण चिह्नित किया गया है. नगर निगम ने इसे हटाने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही है. वहीं तालाब परिसर में अस्थायी संरचना बनाकर रह रहे परिवारों को बिरसा आवास योजना के तहत मिले आवास में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि जल संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और सार्वजनिक स्थलों को बेहतर बनाना नगर निगम की प्राथमिकता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सखुआ महोत्सव और करमटोली तालाब के विकास जैसी पहल से रांची को पर्यावरण के लिहाज से और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
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