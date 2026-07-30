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जल संरक्षण से हरियाली तक, रांची नगर निगम की तीन बड़ी पहल

पदाधिकारियों संग बैठक करते नगर आयुक्त सुशांत गौरव. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची में जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों के बेहतर प्रबंधन को लेकर नगर निगम ने एक साथ कई बड़े कदम उठाए हैं. भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जहां शहर के खराब पड़े चापाकलों और सरकारी बोरिंग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ने की योजना बनाई गई है, वहीं झारखंड की पहचान सखुआ वृक्ष को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सखुआ महोत्सव-2026 का आयोजन किया जा रहा है. इसके साथ ही ऐतिहासिक करमटोली तालाब और पार्क के सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

जलापूर्ति शाखा के पदाधिकारियों संग की बैठक

नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जलापूर्ति शाखा के पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के सभी खराब पड़े चापाकलों और सरकारी बोरिंग का उपयोग वर्षा जल संचयन के लिए किया जाएगा. नगर निगम का उद्देश्य बारिश के पानी को अधिक से अधिक संरक्षित कर प्राकृतिक तरीके से भूजल स्तर को बढ़ाना है.

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

बैठक में बताया गया कि पहले चरण में 85 स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा चुका है. अब 154 नए स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां चरणबद्ध तरीके से यह व्यवस्था विकसित की जाएगी. नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तीन दिनों के भीतर खराब चापाकलों और सरकारी बोरिंग की सूची तैयार कर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें.

पहली बार सखुआ महोत्सव का होगा आयोजन

वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर रांची नगर निगम पहली बार सखुआ महोत्सव-2026 का आयोजन करने जा रहा है. 8 अगस्त से शुरू होने वाले इस अभियान की शुरुआत चुटिया स्थित इक्कीसो महादेव मंदिर परिसर से होगी. इसके बाद पूरे अगस्त महीने में शहर के विभिन्न वार्डों, स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थानों में सखुआ के पौधे लगाए जाएंगे.

पहले चरण में 10 हजार सखुआ पौधे लगाने का लक्ष्य