लालू यादव के राज के समय जैसे झारखंड में चुनाव कराना चाहती है हेमंत सरकार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कसा तंज

रांची: झारखंड में शहर की सरकार चुनने के लिए वोटिंग 23 फरवरी, 2026 को होनी है. भले ही चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगभग सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने किसी न किसी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है. इससे इस चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. रांची नगर निगम के मेयर पद के चुनाव पर सबकी नजर है. इसी बीच बीजेपी नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का नाम लेते हुए हेमंत सरकार पर तंज कस रहे हैं.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और दूसरे भाजपा नेता नगर निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर तंज कस रहे हैं. उनका कहना है कि हेमंत सरकार लालू यादव के राज के समय के दौरान "आंखें बंद, डब्बा गायब" के जैसे चुनाव कराने लिए बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राजद नेता का बयान (Etv Bharat)

रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने पार्टी समर्थित मेयर उम्मीदवार रोशनी खलखो के समर्थन में किशोरगंज में एक नुक्कड़ रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि शुरू में यह सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती थी. रोशनी खलखो ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी. फिर कोर्ट के आदेश से चुनाव हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव हो रहे हैं, तो यह सरकार इतनी डरी हुई है कि वह पुराने दिनों की तरह चुनावों में धांधली करने के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रही है, ताकि वे लालू यादव के राज की तरह "आंखें बंद, डब्बा गायब" करके जीत सकें, हम अब ऐसा नहीं होने देंगे. वोटिंग के बाद हमारे कार्यकर्ता बैलेट बॉक्स के साथ स्ट्रॉन्ग रूम तक जाएंगे और फिर स्ट्रॉन्ग रूम की भी निगरानी करेंगे.