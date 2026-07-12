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झारखंड में मानसून सक्रिय, आज कई जिलों में बारिश के आसार, 13 जुलाई को उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व में भारी वर्षा का अलर्ट

झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट आया है. अगले कुछ दिनों तक राज्य के की जिलों में बारिश के आसार हैं.

Jharkhand weather report
सांकेतिक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 3:03 PM IST

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रांचीः झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय होता दिख रहा है. मौसम केंद्र , रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 12 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है. अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के संकेत हैं.

आज इन इलाकों में बारिश के ज्यादा आसार

12 जुलाई को मध्य, उत्तर-पश्चिम, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी झारखंड के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है. उत्तर-पूर्वी झारखंड और धनबाद से सटे इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

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वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी

मौसम केंद्र ने 12 जुलाई के लिए राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है. लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

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वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

13 जुलाई को इन जिलों पर रहेगा ज्यादा असर

13 जुलाई को भी मौसम का यही रुख बना रहेगा. राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. विशेष रूप से देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में तेज हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है.

अगले कुछ दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम केंद्र के मुताबिक 16 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. 14 से 16 जुलाई के बीच भी कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है.

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भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

पिछले 24 घंटे में ऐसा रहा तापमान

पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जमशेदपुर में अधिकतम 33.4 और न्यूनतम 27.0 डिग्री, डालटनगंज में 32.5 और 26.1 डिग्री, बोकारो थर्मल में 32.1 और 26.2 डिग्री तथा चाईबासा में 33.5 और 28.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है.

बहरागोड़ा सबसे गर्म, लातेहार सबसे ठंडा

पिछले 24 घंटे में बहरागोड़ा सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं लातेहार में न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

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