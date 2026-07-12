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झारखंड में मानसून सक्रिय, आज कई जिलों में बारिश के आसार, 13 जुलाई को उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व में भारी वर्षा का अलर्ट

रांचीः झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय होता दिख रहा है. मौसम केंद्र , रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 12 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है. अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के संकेत हैं.

आज इन इलाकों में बारिश के ज्यादा आसार

12 जुलाई को मध्य, उत्तर-पश्चिम, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी झारखंड के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है. उत्तर-पूर्वी झारखंड और धनबाद से सटे इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी

मौसम केंद्र ने 12 जुलाई के लिए राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है. लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

13 जुलाई को इन जिलों पर रहेगा ज्यादा असर

13 जुलाई को भी मौसम का यही रुख बना रहेगा. राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. विशेष रूप से देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में तेज हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है.