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झारखंड में गर्मी के तेवर से लोग बेहाल, डाल्टनगंज सबसे गर्म, इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी

रांचीः झारखंड में गर्मी फिर बढ़ गई है. रांची मौसम केंद्र की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. सबसे अधिक गर्मी डाल्टनगंज में रही, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची के नामकुम में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है.

रांची में तापमान की स्थिति

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है. हालांकि न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक रहा. इससे साफ है कि दिन में हल्की राहत जरूर है, लेकिन रात में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है.

जमशेदपुर और बोकारो में तापमान का हाल

जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है. बोकारो में भी दिन का तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री कम रहा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया.

डाल्टनगंज में प्रचंड गर्मी

पलामू प्रमंडल का डाल्टनगंज सबसे अधिक गर्म रहा. यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री ज्यादा है. हालांकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम है. मौसम केंद्र के अनुसार इस इलाके में लू जैसे हालात बने हुए हैं.

अन्य जिलों के तापमान का हाल

चाईबासा में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यहां दिन का तापमान सामान्य के करीब रहा, जबकि रात का तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहा. वहीं सरायकेला में 37 डिग्री सेल्सियस, गुमला में 36.2 डिग्री, लोहरदगा में 35.9 डिग्री और खूंटी में 35.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. कई जिलों में रात का तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है.

सिर्फ तीन इलाकों में हुई हल्की बारिश