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झारखंड में गर्मी के तेवर से लोग बेहाल, डाल्टनगंज सबसे गर्म, इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी

झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. कई जिलों में उमस भरी गर्मी महसूस हो रही है.

Jharkhand Weather
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2026 at 2:02 PM IST

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रांचीः झारखंड में गर्मी फिर बढ़ गई है. रांची मौसम केंद्र की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. सबसे अधिक गर्मी डाल्टनगंज में रही, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची के नामकुम में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है.

रांची में तापमान की स्थिति

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है. हालांकि न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक रहा. इससे साफ है कि दिन में हल्की राहत जरूर है, लेकिन रात में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है.

जमशेदपुर और बोकारो में तापमान का हाल

जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है. बोकारो में भी दिन का तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री कम रहा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया.

डाल्टनगंज में प्रचंड गर्मी

पलामू प्रमंडल का डाल्टनगंज सबसे अधिक गर्म रहा. यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री ज्यादा है. हालांकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम है. मौसम केंद्र के अनुसार इस इलाके में लू जैसे हालात बने हुए हैं.

अन्य जिलों के तापमान का हाल

चाईबासा में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यहां दिन का तापमान सामान्य के करीब रहा, जबकि रात का तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहा. वहीं सरायकेला में 37 डिग्री सेल्सियस, गुमला में 36.2 डिग्री, लोहरदगा में 35.9 डिग्री और खूंटी में 35.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. कई जिलों में रात का तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है.

सिर्फ तीन इलाकों में हुई हल्की बारिश

बारिश की बात करें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश नहीं हुई. हालांकि सिमडेगा के कोलेबिरा में 4.8 मिमी, पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 3 मिमी और गुमला में 1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में गर्मी और उमस का असर जारी रह सकता है. खासकर पलामू, गढ़वा और आसपास के इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार बने रहने की संभावना है.

आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है. खासकर उत्तर-पश्चिमी हिस्से को छोड़कर राज्य के बाकी इलाकों में मौसम सक्रिय रहने के आसार हैं. कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

Jharkhand Weather
झारखंड के प्रमुख जिलों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

इन इलाकों में बारिश के ज्यादा आसार

आज राजधानी रांची समेत बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. दक्षिणी झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जिलों में भी मौसम बदला रहेगा. वहीं देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत संथाल परगना के जिलों में भी बारिश और गर्जन की संभावना जताई गई है. हालांकि पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जैसे उत्तर-पश्चिमी जिलों में अपेक्षाकृत कम असर देखने को मिल सकता है.

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