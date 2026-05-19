झारखंड में फिर बढ़ी गर्मी, कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, आज इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम केंद्र, रांची ने झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
Published : May 19, 2026 at 2:45 PM IST
रांची:झारखंड के मौसम में जबरदस्त उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. आए दिन किसी ने किसी इलाके में तेज हवा, वज्रपात और हल्की बारिश हो रही है. इसके बावजूद गर्मी ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं.
मौसम केंद्र, रांची की ओर से जारी 19 मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सबसे अधिक अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा है. इन सब के बीच 20 मई को राज्य के कई इलाकों के मौसम में बदलाव की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
कहां कितना रहा तापमान
मौसम केंद्र रांची की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज में 43.4 डिग्री सेल्सियस , जमशेदपुर में 41.1 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 40.4 डिग्री, सरायकेला में 41.0 डिग्री, बहरागोड़ा में 42.7 डिग्री, जगन्नाथपुर में 40.2 डिग्री, बोकारो थर्मल में 39.1 डिग्री, हजारीबाग में 39.1 डिग्री, रांची में 36.2 डिग्री, खूंटी में 37.1 डिग्री, लोहरदगा मेन 38.0 डिग्री और कोडरमा में 39.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है.
सामान्य से कितना ज्यादा तापमान
मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. जमशेदपुर में तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. डालटनगंज में 2.5 डिग्री अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ. चाईबासा में भी तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री ऊपर रहा. वहीं रांची में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा. बोकारो थर्मल में भी तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया.
न्यूनतम तापमान की स्थिति
राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं रांची में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री और जमशेदपुर में 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
बारिश और मौसम का हाल
पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हुई. हालांकि सिमडेगा के ठेठईटांगर में 50.3 मिमी, बानो में 30.5 मिमी और नामकुम में 7.7 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.
आज इन इलाकों के लिए अलर्ट
ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार 19 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है. खासकर उत्तर-पश्चिमी झारखंड और निकटवर्ती मध्य भागों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने का अनुमान जताया गया है. राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा. रांची में मंगलवार को आंशिक बादल छाए रहने, मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है.
20 मई को इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट
20 मई को राज्य के उत्तर-पश्चिमी भागों को छोड़कर बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. वहीं मौसम केंद्र ने पूर्वी और निकटवर्ती मध्य झारखंड के इलाकों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात होने की आशंका है. इसके अलावा पलामू और गढ़वा को छोड़कर पश्चिमी, निकटवर्ती मध्य और दक्षिणी जिलों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.
क्यों महसूस हो रही है ज्यादा गर्मी
मौसम केंद्र के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है आद्रता यानी ह्यूमिडिटी में इजाफा. ह्यूमिडिटी बढ़ने से शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है और गर्मी ज्यादा महसूस होती है. पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर में सबसे अधिक 82% आर्द्रता दर्ज की गई, जिससे उमस का असर महसूस किया गया. डाल्टनगंज में भी 81% ह्यूमिडिटी रही. बोकारो थर्मल में 74%, जबकि राजधानी रांची में अधिकतम 72% और न्यूनतम 47% आर्द्रता रिकॉर्ड हुई.
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