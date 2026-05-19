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झारखंड में फिर बढ़ी गर्मी, कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, आज इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV BHARAT )