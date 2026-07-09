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झारखंड मौसम अपडेट: आज कई जिलों में बारिश के आसार, 10-11 जुलाई को भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज

झारखंड में मौसम को लेकर ताजा अपडेट आया है. राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है.

Jharkhand weather report
सांकेतिक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 5:17 PM IST

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रांची: झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 9 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है. अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं.

आज इन जिलों में बारिश की संभावना

9 जुलाई को सुबह से ही मौसम बदला-बदला नजर आ रहा है. ‌राज्य के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं. मौसम केंद्र के मुताबिक रांची में दोपहर के वक्त कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है. रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है.

10 और 11 जुलाई को भी बारिश के आसार

मौसम केंद्र के मुताबिक 10 और 11 जुलाई को भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. इन दो दिनों में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है. लोगों को मौसम का अपडेट देखते हुए यात्रा और अन्य गतिविधियों की योजना बनाने की सलाह दी गई है.

Jharkhand weather report
वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट

9 से 11 जुलाई के दौरान राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. मौसम केंद्र ने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी है.

पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जमशेदपुर में अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 32.8 और न्यूनतम 26.9 डिग्री, जबकि बोकारो थर्मल में अधिकतम 33.1 और न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

चाईबासा में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम 26.2 डिग्री, खूंटी में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री और न्यूनतम 25.1 डिग्री, लोहरदगा में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 24.7 डिग्री, सरायकेला में अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं पाकुड़ 34.5 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि लातेहार में 21.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है.

पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की स्थिति

झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र के मुताबिक सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर बारिश गोड्डा में रिकॉर्ड की गई. गोड्डा के पथरगामा में 34.2 मिलीमीटर, मेहरमा में 24.4 मिलीमीटर और बोआरीजोर में 18.8 मिलीमीटर वर्षा हुई.

वहीं, लोहरदगा में 13.5 मिलीमीटर और पाकुड़ में 13.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. चाईबासा और पालकोट में 6.2-6.2 मिलीमीटर, जबकि जमशेदपुर में 4.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई. बहरागोड़ा में 4.8 मिलीमीटर, चाकुलिया में 4.6 मिलीमीटर और मुसाबनी में 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा गुमला में 2.2 मिलीमीटर, सिमडेगा में 1.4 मिलीमीटर, हजारीबाग में 0.6 मिलीमीटर और नामकुम व जमशेदपुर एयरपोर्ट पर 0.2-0.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई.

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