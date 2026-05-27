ETV Bharat / state

झारखंड में मौसम का यू-टर्न, आज कई जिलों में वज्रपात और बारिश के आसार, पलामू-गढ़वा में हीटवेव, संथाल में राहत

मौमस केंद्र, रांची ने झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. जिसमें कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है.

Jharkhand Weather Report
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम धीरे-धीरे करवट लेता दिख रहा है. मौसम केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 27 मई को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने, तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि उत्तर-पश्चिमी इलाकों में गर्मी का असर अभी भी बना रह सकता है. खास बात है कि 45.5 डिग्री तापमान के साथ डाल्टनगंज सबसे गर्म शहर बना हुआ है. 25 मई को यहां का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था. वहीं गढ़वा में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है.

कहीं हीटवेव तो कहीं मौसम मेहरबान

27 मई को पलामू और गढ़वा जिले में कहीं-कहीं हीटवेव जैसी स्थिति रहने की आशंका जताई गई है. दोपहर के समय तेज गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. वहीं राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन इलाकों में गरज के साथ तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना है. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. सिमडेगा, गुमला, कोडरमा और हजारीबाग समेत कुछ जिलों में भी तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश होने के आसार हैं. राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी दिनभर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और शाम के समय मौसम सुहाना होने की संभावना है.

Jharkhand Weather Report
हीटवेव, वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

तापमान में गिरावट के आसार

28 मई को भी मौसम का यही मिजाज जारी रहने के आसार हैं. धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा समेत उत्तर-पूर्वी और आसपास के मध्य झारखंड में तेज हवा, वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राज्य के अन्य हिस्सों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

रांची में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री रिकॉर्ड

रिपोर्ट के मुताबिक रांची और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. रांची का तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा, जबकि जमशेदपुर में यह सामान्य से 1.5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया. चाईबासा में 41 डिग्री और बोकारो थर्मल में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा गर्मी

पलामू प्रमंडल में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला. डाल्टनगंज में सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया, जिससे लोगों को उमस और तेज धूप का सामना करना पड़ा. वहीं चाईबासा में भी तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री ऊपर रहा.

इन इलाकों में भी लोगों का हाल बेहाल

ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार सरायकेला में 40.9 डिग्री, लोहरदगा में 40.2 डिग्री, गुमला और जगन्नाथपुर में करीब 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इन इलाकों में दिन के समय तेज गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ाई.

Jharkhand Weather Report
झारखंड के प्रमुख जिलों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

संथाल के जिलों में थोड़ी राहत

हालांकि संथाल परगना के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत कम तापमान दर्ज किया गया. पाकुड़ में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री और दुमका में 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. दुमका एडब्ल्यूएस में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हुई. हालांकि पाकुड़ जिले के पाकुड़िया में 16 मिमी, महेशपुर में 8.6 मिमी और जेडआरएस दुमका में 2.2 मिमी बारिश दर्ज की गई.

ये भी पढ़ें-

पलामू-गढ़वा में हीटवेव, साथ ही कई जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट

झारखंड में अगले 72 घंटे पड़ सकते हैं भारी, कई जिलों में बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा

तेज आंधी-बारिश से रांची में कई जगह नुकसान, न्यूक्लियस मॉल के पास गिरा मोनोपोल बोर्ड

TAGGED:

JHARKHAND WEATHER REPORT
LIGHTNING AND RAIN FORECAST
JHARKHAND WEATHER FORECAST
झारखंड का मौसम
JHARKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.