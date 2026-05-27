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झारखंड में मौसम का यू-टर्न, आज कई जिलों में वज्रपात और बारिश के आसार, पलामू-गढ़वा में हीटवेव, संथाल में राहत

रांचीः झारखंड में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम धीरे-धीरे करवट लेता दिख रहा है. मौसम केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 27 मई को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने, तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि उत्तर-पश्चिमी इलाकों में गर्मी का असर अभी भी बना रह सकता है. खास बात है कि 45.5 डिग्री तापमान के साथ डाल्टनगंज सबसे गर्म शहर बना हुआ है. 25 मई को यहां का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था. वहीं गढ़वा में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है.

कहीं हीटवेव तो कहीं मौसम मेहरबान

27 मई को पलामू और गढ़वा जिले में कहीं-कहीं हीटवेव जैसी स्थिति रहने की आशंका जताई गई है. दोपहर के समय तेज गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. वहीं राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन इलाकों में गरज के साथ तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना है. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. सिमडेगा, गुमला, कोडरमा और हजारीबाग समेत कुछ जिलों में भी तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश होने के आसार हैं. राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी दिनभर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और शाम के समय मौसम सुहाना होने की संभावना है.

हीटवेव, वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

तापमान में गिरावट के आसार

28 मई को भी मौसम का यही मिजाज जारी रहने के आसार हैं. धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा समेत उत्तर-पूर्वी और आसपास के मध्य झारखंड में तेज हवा, वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राज्य के अन्य हिस्सों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

रांची में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री रिकॉर्ड

रिपोर्ट के मुताबिक रांची और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. रांची का तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा, जबकि जमशेदपुर में यह सामान्य से 1.5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया. चाईबासा में 41 डिग्री और बोकारो थर्मल में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा गर्मी