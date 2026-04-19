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झारखंड में गर्मी का प्रकोप तेज, डाल्टनगंज का पारा 43 डिग्री पहुंचा, राज्य के इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट

झारखंड में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. इस बीच मौसम केंद्र रांची की ओर से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है.

Jharkhand Weather Report
सांकेतिक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 1:30 PM IST

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रांचीः झारखंड में आज 19 अप्रैल को मौसम का मिजाज पूरी तरह साफ और शुष्क बना हुआ है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ है और बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.‌ हालांकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण गर्मी का असर तेज होता जा रहा है.‌ मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. झारखंड में गर्मी अब खतरनाक स्तर की ओर बढ़ती दिख रही है. डाल्टनगंज एक बार फिर राज्य का सबसे गर्म इलाका बनकर उभरा है, जहां अधिकतम तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इन इलाकों में हीट वेव का अलर्ट

वहीं 20 और 21 अप्रैल को राज्य के कई इलाकों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में लू चलने की संभावना है. इसके साथ ही दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भी गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से जैसे देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा. यहां भी तापमान में धीरे-धीरे इजाफा होगा.

प्रमुख शहरों के तापमान की स्थिति

राज्य के अन्य शहरों की बात करें तो जमशेदपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज्यादा 4.8 डिग्री का उछाल दर्ज किया गया, जबकि रांची में तापमान 38.8 डिग्री, चाईबासा में 39.8 डिग्री, बोकारो में 39.5 और सरायकेला में 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया है. हालांकि, इन सभी के बीच डाल्टनगंज लगातार सबसे गर्म बना हुआ है. न्यूनतम तापमान की बात करें तो भी राहत नहीं है. डाल्टनगंज में रात का तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से अधिक है. वहीं पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश नहीं होने से गर्मी का असर और बढ़ गया है.

Jharkhand Weather Report
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

मौसम के इस तेवर ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है. मौसम केंद्र , रांची के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज के तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन पहले से ही ऊंचे स्तर पर बना तापमान लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है. गर्म हवाओं और तेज धूप ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है.

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