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झारखंड पर मानसून मेहरबान! अगले तीन दिनों तक बारिश के आसार, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी

रांचीः झारखंड में मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर तेज होने जा रही हैं. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले चार दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है.

30 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश

30 जून को झारखंड के लगभग सभी प्रमंडलों में मौसम बदला हुआ रहेगा. आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन होने की संभावना है. मौसम केंद्र का कहना है कि इस दौरान लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां, उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार, उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में वज्रपात और तेज हवा की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया गया है.

वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

1 जुलाई को लगभग पूरे राज्य में बारिश के आसार

1 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान है. लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी. उत्तर-पूर्वी, मध्य और दक्षिणी झारखंड के कई इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

2 जुलाई को कई इलाकों में फिर सक्रिय रहेगा मानसून

2 जुलाई को मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहने के साथ गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी. उत्तर-पूर्वी, मध्य और दक्षिणी झारखंड के कुछ जिलों में भारी वर्षा की स्थिति भी बन सकती है.

3 जुलाई को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

3 जुलाई को भी झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. मौसम केंद्र के मुताबिक मानसूनी गतिविधियां पूरे राज्य में बनी रहेंगी. मौसम केंद्र ने 30 जून से 3 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ वज्रपात हो सकता है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.