झारखंड पर मानसून मेहरबान! अगले तीन दिनों तक बारिश के आसार, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी
झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम केंद्र ने अगले तीन दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है.
Published : June 30, 2026 at 5:17 PM IST
रांचीः झारखंड में मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर तेज होने जा रही हैं. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले चार दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है.
30 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश
30 जून को झारखंड के लगभग सभी प्रमंडलों में मौसम बदला हुआ रहेगा. आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन होने की संभावना है. मौसम केंद्र का कहना है कि इस दौरान लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां, उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार, उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में वज्रपात और तेज हवा की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया गया है.
1 जुलाई को लगभग पूरे राज्य में बारिश के आसार
1 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान है. लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी. उत्तर-पूर्वी, मध्य और दक्षिणी झारखंड के कई इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
2 जुलाई को कई इलाकों में फिर सक्रिय रहेगा मानसून
2 जुलाई को मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहने के साथ गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी. उत्तर-पूर्वी, मध्य और दक्षिणी झारखंड के कुछ जिलों में भारी वर्षा की स्थिति भी बन सकती है.
3 जुलाई को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना
3 जुलाई को भी झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. मौसम केंद्र के मुताबिक मानसूनी गतिविधियां पूरे राज्य में बनी रहेंगी. मौसम केंद्र ने 30 जून से 3 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ वज्रपात हो सकता है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
सावधानी बरतने की सलाह
मौसम केंद्र ने खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है. तेज बारिश और वज्रपात के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है. लगातार बारिश की संभावना के बीच अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है. इससे राज्य के लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.
डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा गर्मी
झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिला. कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार के ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन पर 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जमशेदपुर में अधिकतम 36.8 डिग्री, चाईबासा में 36.4 डिग्री और बोकारो थर्मल में 33.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है.
बहरागोड़ा में सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटे में पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सबसे अधिक 64.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा जामताड़ा के नाला में 63.8 मिलीमीटर, दुमका के मसानजोर में 55.8 मिलीमीटर और खूंटी में 54 मिलीमीटर बारिश हुई. डाल्टनगंज में 41.2 मिलीमीटर, रांची एयरपोर्ट क्षेत्र में 29 मिलीमीटर और देवघर में 24.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. अन्य जिलों की बात करें तो सिमडेगा के बानो में 25 मिलीमीटर, पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 20.5 मिलीमीटर, चाईबासा में 17.1 मिलीमीटर, बोकारो थर्मल में 15.8 मिलीमीटर और जमशेदपुर में 12.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. राजधानी रांची के हिनू इलाके में 5.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई.
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