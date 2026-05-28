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गर्मी से परेशान झारखंडवासियों के लिए खुशखबरी, अगले 5 दिनों तक रहेगी राहत, डाल्टनगंज अब भी सबसे गर्म

रांचीः झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदलने वाला है. भीषण गर्मी और उमस के बीच अब बादलों की आवाजाही बढ़ने वाली है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 28 मई को राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है.

अगले 5 दिनों तक गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम से जुड़े खतरों को लेकर सतर्क रहने की भी जरूरत है. मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक अगले चार-पांच दिनों तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. आज से अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री गिरावट की संभावना है.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद. (वीडियो-सौ. मौसम विभाग)

इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी

मौसम केंद्र , रांची ने राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, धनबाद और कोडरमा समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा और उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, गिरिडीह और पाकुड़ जिलों में भी मौसम सक्रिय रहने के आसार हैं. इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. इसके साथ ही वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

इन इलाकों में राहत के लिए करना होगा इंतजार

हालांकि राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मौसम का प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखने को मिल सकता है. पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिले में गर्मी का असर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक महसूस हो सकती है. यहां लोगों को दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है.

रांचीवासियों को तेज गर्मी से मिलेगी राहत

राजधानी रांची की बात करें तो यहां दिनभर आंशिक बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में थोड़ी नरमी आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. ऐसे में किसानों, यात्रियों और आम लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.