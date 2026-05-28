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गर्मी से परेशान झारखंडवासियों के लिए खुशखबरी, अगले 5 दिनों तक रहेगी राहत, डाल्टनगंज अब भी सबसे गर्म

झारखंड के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है. कई जिलों में बारिश के आसार हैं.

Jharkhand Weather Report
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 2:20 PM IST

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रांचीः झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदलने वाला है. भीषण गर्मी और उमस के बीच अब बादलों की आवाजाही बढ़ने वाली है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 28 मई को राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है.

अगले 5 दिनों तक गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम से जुड़े खतरों को लेकर सतर्क रहने की भी जरूरत है. मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक अगले चार-पांच दिनों तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. आज से अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री गिरावट की संभावना है.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद. (वीडियो-सौ. मौसम विभाग)

इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी

मौसम केंद्र , रांची ने राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, धनबाद और कोडरमा समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा और उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, गिरिडीह और पाकुड़ जिलों में भी मौसम सक्रिय रहने के आसार हैं. इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. इसके साथ ही वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

इन इलाकों में राहत के लिए करना होगा इंतजार

हालांकि राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मौसम का प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखने को मिल सकता है. पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिले में गर्मी का असर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक महसूस हो सकती है. यहां लोगों को दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है.

रांचीवासियों को तेज गर्मी से मिलेगी राहत

राजधानी रांची की बात करें तो यहां दिनभर आंशिक बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में थोड़ी नरमी आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. ऐसे में किसानों, यात्रियों और आम लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

इन इलाकों के अधिकतम तापमान में गिरावट

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बादलों का असर देखने को मिला, जिसका सीधा असर तापमान पर पड़ा है. कई जिलों में दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटे की तुलना में 2.3 डिग्री कम है. जमशेदपुर में तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा और यहां 2.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. चाईबासा में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो एक दिन पहले के मुकाबले 2.6 डिग्री कम है. वहीं बोकारो थर्मल में सबसे अधिक राहत देखने को मिली, जहां तापमान में 4.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.

पलामू प्रमंडल में गर्मी का असर बरकरार

हालांकि पलामू प्रमंडल में गर्मी का असर अब भी बरकरार है. डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है. दूसरी ओर बोकारो थर्मल का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम दर्ज किया गया, जो राज्य में सामान्य से सबसे बड़ी गिरावट है. जमशेदपुर का तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रहा, जबकि रांची और चाईबासा का तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया गया.

Jharkhand Weather Report
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

रात के तापमान में गिरावट से राहत

रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है. रांची में न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री, जमशेदपुर में 24 डिग्री, चाईबासा में 21.8 डिग्री और बोकारो थर्मल में 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. डालटनगंज में न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रहा. वहीं पूरे राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा.

बारिश का असर भी कई जिलों में देखने को मिला. खूंटी, चाईबासा, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई. मौसम केंद्र, रांची का मानना है कि बारिश और बादलों की गतिविधियों के कारण अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी.

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