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झारखंड में क्यों बदला हुआ है मौसम, आज इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी, गर्मी से राहत बरकरार

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( फोटो-ईटीवी भारत )