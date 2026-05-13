ETV Bharat / state

झारखंड में क्यों बदला हुआ है मौसम, आज इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी, गर्मी से राहत बरकरार

झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. इस बीच मौसम केंद्र रांची ने ताजा पूर्वानुमान और अलर्ट जारी किया है.

Jharkhand Weather Report
प्रतीकात्मक तस्वीर. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 3:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में मई की तपती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह बदला हुआ है. राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, बादल छाने और तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आज यानी 13 मई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है.

इस वजह से झारखंड में बदला है मौसम

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक वर्तमान में एक ट्रफ दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश से मणिपुर तक फैली हुई है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है. यह सिस्टम समुद्र तल से करीब 0.9 किलोमीटर ऊपर तक सक्रिय है. इसी वजह से वातावरण में नमी बढ़ रही है और झारखंड में गरज-चमक के साथ बारिश की स्थिति बन रही है.

13 और 14 मई को कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र के मुताबिक 13 और 14 मई को राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी झारखंड के जिलों में इसका अधिक असर देखने को मिल सकता है. रांची, बोकारो, धनबाद, खूंटी, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Jharkhand Weather Report
झारखंड में बारिश और वज्रपात संभावित जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

आने वाले दिनों में मौसम रहेगा सक्रिय

15 और 16 मई को मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है. इस दौरान राज्य के मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है. रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिले में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. मौसम केंद्र के मुताबिक 17 मई तक झारखंड के दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में मौसम का प्रभाव बना रहेगा. पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना है.

रांची और जमशेदपुर के तापमान का हाल

झारखंड में लगातार बदल रहे मौसम का असर अब तापमान पर साफ दिखने लगा है. राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री नीचे दर्ज हुआ. पिछले 24 घंटे में रांची में 9 मिमी बारिश भी हुई. जमशेदपुर में भी मौसम का असर साफ दिखा. यहां अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.6 डिग्री नीचे है.

डाल्टनगंज का अधिकतम पारा 41 डिग्री के पार

हालांकि पलामू प्रमंडल के डाल्टनगंज में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है. यहां अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा. राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान भी डाल्टनगंज में ही रिकॉर्ड हुआ.

Jharkhand Weather Report
झारखंड के प्रमुख जिलों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

बोकारो और चाईबासा का पारा

बोकारो के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली. यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 8.1 डिग्री नीचे चला गया और 32.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक है. चाईबासा में अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री नीचे रहा.

बता दें कि मौसम में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात और बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. 12 मई को तेज हवा चलने की वजह से रांची में कई जगहों पर बड़े-बड़े पेड़ और डालियां गिर गईं. इस दौरान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं. पिछले दिनों वज्रपात की वजह से चतरा में तीन महिलाओं की मौत हो गई थी.वहीं रामगढ़ में दो दर्जन से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में मौसम का हाल, आज कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट, गर्मी से राहत जारी

उत्तर-पश्चिमी जिलों को छोड़ झारखंड में बदला रहेगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

झारखंड के मौसम में बड़ा बदलाव, आज कई जिलों में बारिश-वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत

TAGGED:

WEATHER FORECAST FOR JHARKHAND
JHARKHAND WEATHER REPORT
ALERT FOR RAIN AND LIGHTNING
झारखंड में मौसम
JHARKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.