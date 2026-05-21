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अंडमान तक पहुंच चुका है मानसून! 26 मई को केरल में दस्तक देने की संभावना, जानें कब होगी झारखंड में एंट्री

रांची:मई महीने के पहले 15 दिनों में राज्य के कई इलाकों में रह-रहकर हुई बारिश से कमोबेश पूरे राज्य में पारा ज्यादा नहीं चढ़ा और लोगों को गर्मी का अहसास कम हुआ था, लेकिन 15 मई के बाद से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर से आनेवाली तेज पछुआ हवा के प्रभाव से पलामू,गढ़वा,चतरा सहित कई जिले तपिश भरी गर्मी और हीट स्ट्रोक के प्रभाव में है. रांची मौसम केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक बाबूराज पीपी बताते हैं कि आनेवाले दिनों में राज्यवासियों खासकर राज्य के पश्चिमी और उससे सटे जिलों में रहने वाले लोगों को गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है.

मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि मानसून के राज्य में दस्तक देने के बाद ही राज्यवासियों को गर्मी से स्थायी रूप से थोड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि अभी मानसून अंडमान तक पहुंच चुका है और वह केरल में दस्तक देने की सामान्य तिथि 01 जून से पांच-छह दिन पूर्व 26 मई को केरल में दस्तक दे देगा. रांची मौसम केंद्र के निदेशक के अनुसार झारखंड में भी 10 जून तक मानसून दस्तक दे देगा.

जानकारी देते मौसम केंद्र रांची के निदेशक बाबूराज पीपी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

फिलहाल गर्मी से राहत नहीं-मौसम केंद्र

रांची मौसम केंद्र के निदेशक बाबूराम पीपी ने बताया कि वर्तमान समय में जहां पश्चिमी हिस्से से गर्म हवाओं का राज्य में प्रवेश हो रहा है, वहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी युक्त हवाएं भी पूर्वी-पूर्वी दक्षिणी हिस्से में आ रही हैं. इस कारण इस हिस्से में रहने वाले लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. उन्होंने बताया कि एक टर्फ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से गंगेटिक पश्चिमी बंगाल होते हुए असम तक जा रहा है.

गर्मी के कारण रांची में सड़क पर सन्नाटा. (फोटो-ईटीवी भारत)

इसके प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी भाग वाले जिलों में अगले दो दिनों तक आइसोलेटेड भाग में आसमान में बादल और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. इसकी संभावना को देखते हुए उत्तर-पूर्वी भाग के कई जिलों के लिए 22 और 23 मई को आसमान में बादल के साथ तेज हवा के झोकों के साथ वज्रपात की संभावना को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है.