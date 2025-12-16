ETV Bharat / state

झारखंड में सताने लगी है सर्दी , रांची का न्यूनतम पारा 6 डिग्री पहुंचा, ठंड के मामले में गुमला दूसरे पायदान पर

रांची:झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क है. दिन के वक्त तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई है. अब सर्दी सताने लगी है. रांची के कांके में न्यूनतम पारा 6.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा गुमला में 7.6 डिग्री, खूंटी में 7.9 डिग्री, डाल्टनगंज में 8.1 डिग्री, लातेहार में 8.5 डिग्री, लोहरदगा में 8.5 डिग्री, हजारीबाग में 8.6 डिग्री और सरायकेला में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है. क्षोभमंडल स्तर पर उत्तर-पश्चिम से उत्तरी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ी है.

चाईबासा में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री

मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से 16 जनवरी 2025 को सुबह 8.30 बजे के रिकॉर्ड के आधार पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 27.2 डिग्री, सरायकेला में 27.0 डिग्री, जमशेदपुर में 26.6 डिग्री, बोकारो में 26.5 डिग्री, देवघर में 26.4 डिग्री और पाकुड़ में 26.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा. शेष जिलों का तापमान 25 डिग्री के आसपास या उससे नीचे रहा. जबकि रांची का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-मौसम विभाग के सौजन्य से.)

न्यूनतम पारा 6 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान