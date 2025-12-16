ETV Bharat / state

झारखंड में सताने लगी है सर्दी , रांची का न्यूनतम पारा 6 डिग्री पहुंचा, ठंड के मामले में गुमला दूसरे पायदान पर

झारखंड में ठंड एक बार फिर बढ़ने वाली है. मौसम केंद्र रांची ने झारखंड के मौमस को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है.

Jharkhand Weather
अलाव सेंकते लोग. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क है. दिन के वक्त तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई है. अब सर्दी सताने लगी है. रांची के कांके में न्यूनतम पारा 6.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा गुमला में 7.6 डिग्री, खूंटी में 7.9 डिग्री, डाल्टनगंज में 8.1 डिग्री, लातेहार में 8.5 डिग्री, लोहरदगा में 8.5 डिग्री, हजारीबाग में 8.6 डिग्री और सरायकेला में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है. क्षोभमंडल स्तर पर उत्तर-पश्चिम से उत्तरी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ी है.

चाईबासा में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री

मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से 16 जनवरी 2025 को सुबह 8.30 बजे के रिकॉर्ड के आधार पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 27.2 डिग्री, सरायकेला में 27.0 डिग्री, जमशेदपुर में 26.6 डिग्री, बोकारो में 26.5 डिग्री, देवघर में 26.4 डिग्री और पाकुड़ में 26.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा. शेष जिलों का तापमान 25 डिग्री के आसपास या उससे नीचे रहा. जबकि रांची का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है.

Jharkhand Weather
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-मौसम विभाग के सौजन्य से.)

न्यूनतम पारा 6 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान

मौसम केंद्र रांची की रिपोर्ट के मुताबिक 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा और अच्छी धूप निकलेगी. इस दौरान दिन का तापमान 23 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं सुबह के समय पारा धीरे-धीरे और नीचे जा सकता है. खासकर रांची, गुमला, डाल्टनगंज, लातेहार और ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. सर्दी के देखते हुए मौसम केंद्र ने बुजुर्गों और बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. दरअसल, ऐसे मौसम में थोड़ी सी लापरवाही से ठंड लग सकती है. सर्दी-खांसी और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बना रहता है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में बढ़ी रात की सर्दी, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, अगले कुछ दिन शुष्क ठंड का अनुमान

झारखंड में दिन सुहावना, रातें सर्द, रांची में पारा 11.2, कई जिलों में 10 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान

झारखंड में कहीं सर्दी का सितम तो कहीं राहत, आने वाले दिनों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

TAGGED:

JHARKHAND WEATHER REPORT
RANCHI METEOROLOGICAL CENTER UPDATE
झारखंड में ठंड
COLD WAVE
JHARKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.