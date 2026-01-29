झारखंड में ठंडी हवा ने दी दस्तक, फिर भी पारा में उछाल बरकरार, चाईबासा सबसे ज्यादा गर्म, रांची में सर्दी बरकरार
झारखंड के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. लोगों को कभी ठंड तो कभी गर्मी का अहसास हो रहा है.
Published : January 29, 2026 at 1:49 PM IST
रांचीः झारखंड में गुरुवार की सुबह ठंडी हवा के झोंके ने सर्दी का फिर से एहसास करा दिया. हालांकि धूप निकलते ही तापमान चढ़ने लगा है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इजाफे का सिलसिला जारी है. राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम पारा 10.0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है. वहीं अधिकतम तापमान के लिहाज से चाईबासा में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस की जा रही है.
सर्दी की होने लगी है विदाई
मौसम केंद्र, रांची की ओर से 29 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान रांची के कांके क्षेत्र में 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि रांची का ओवरऑल न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री पर पहुंच चुका है. कांके के बाद सबसे कम तापमान डाल्टनगंज में 11.6 डिग्री सेल्सियस है. इसके अलावा लातेहार में 11.9 डिग्री, खूंटी में 12.8 डिग्री , कोडरमा में 13.1 डिग्री , हजारीबाग में 13.1 डिग्री, पाकुड़ में 13.3 डिग्री , लोहरदगा में 13.5 डिग्री , देवघर में 14.0 डिग्री , सरायकेला में 14.0 डिग्री , बोकारो में 15.1 डिग्री और जमशेदपुर में 16.2 डिग्री पहुंच चुका है. आलम यह है कि दिन के वक्त घरों में पंखा चलाने की जरूरत महसूस होने लगी है. सिर्फ रात के वक्त हल्की ठंड महसूस हो रही है.
अधिकतम पारा चढ़ा, महसूस होने लगी गर्मी
धूप निकलते ही गर्मी महसूस होने लग रही है. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा पारा चाईबासा में 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. चाईबासा के बाद पड़ोसी जिला सरायकेला गर्मी के मामले में दूसरे स्थान पर है. सरायकेला का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है. वहीं जमशेदपुर में भी गर्मी अपनी रंग दिखाने लगी है. जमशेदपुर में पारा 29.5 डिग्री पर चला गया है. इसके अलावा , डाल्टनगंज में 28.8 डिग्री सेल्सियस, देवघर में 28.1 डिग्री , खूंटी में 28.0 डिग्री , कोडरमा में 27.7 डिग्री , गुमला में 27.5 डिग्री , हजारीबाग में 27.5 डिग्री , बोकारो में 27.5 डिग्री , सिमडेगा में 27.5 डिग्री , लोहरदगा में 27.4 डिग्री , पाकुड़ में 27.3 डिग्री और रांची में 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. सबसे कम अधिकतम तापमान लातेहार में 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.
वहीं पिछले 24 घंटों में बोकारो, रांची और पाकुड़ का न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री से 4.0 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है. सामान्य की तुलना में कोडरमा, हजारीबाग, खूंटी और रांची के अधिकतम तापमान में 1.0 से 2.0 डिग्री सेल्सियस तक की बढो़तरी हुई है. मौसम केंद्र के मुताबिक 20 जनवरी को मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा, लेकिन 31 जनवरी और 1 फरवरी को दिन में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है.
