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झारखंड में आज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि! कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

रांचीः झारखंड में आज यानी 8 अप्रैल को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए हुए हैं और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कई जिलों में तेज आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि हो सकती है.

आज पूर्वी और आसपास के मध्य जिलों में खास तौर पर असर देखने को मिल सकता है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, गोड्डा और पाकुड़ समेत कई जिलों में खराब मौसम को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है.

झारखंड में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि संभावित जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

10 अप्रैल से बदलेगा मौसम

आने वाले 9 अप्रैल को भी मौसम का यही रुख बना रह सकता है, जहां गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. हालांकि 10 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आसमान साफ होने लगेगा. 11 अप्रैल से राज्य में ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.