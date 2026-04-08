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झारखंड में आज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि! कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है. राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है.

Weather Forecast for Jharkhand
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 2:40 PM IST

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रांचीः झारखंड में आज यानी 8 अप्रैल को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए हुए हैं और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कई जिलों में तेज आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि हो सकती है.

आज पूर्वी और आसपास के मध्य जिलों में खास तौर पर असर देखने को मिल सकता है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, गोड्डा और पाकुड़ समेत कई जिलों में खराब मौसम को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है.

Weather Forecast for Jharkhand
झारखंड में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि संभावित जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

10 अप्रैल से बदलेगा मौसम

आने वाले 9 अप्रैल को भी मौसम का यही रुख बना रह सकता है, जहां गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. हालांकि 10 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आसमान साफ होने लगेगा. 11 अप्रैल से राज्य में ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

रांची और जमशेदपुर में तापमान का हाल

झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. रांची में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में 0.5 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री रहा, जिसमें 0.6 डिग्री की गिरावट आई है. वहीं जमशेदपुर में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यहां अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री रहा, जो 0.6 डिग्री बढ़ा है, जबकि न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री दर्ज किया गया, जिसमें 0.4 डिग्री की वृद्धि हुई है.

Weather Forecast for Jharkhand
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

अन्य जिलों का तापमान

डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला, यहां अधिकतम तापमान में 2.8 डिग्री की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और यह 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं न्यूनतम तापमान भी हल्का बढ़कर 20.6 डिग्री हो गया. बोकारो में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो 1.0 डिग्री बढ़ा है, जबकि न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा और इसमें 0.5 डिग्री की गिरावट आई है. इसके अलावा चाईबासा में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री पर स्थिर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया, जिसमें 1.8 डिग्री की गिरावट आई है.

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