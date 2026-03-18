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झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी

झारखंड के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है. कभी तेज हवा के साथ बारिश के कारण ठंडक तो कभी लोगों को गर्मी महसूस हो रही है.

Jharkhand Weather Report
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 18, 2026 at 1:19 PM IST

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रांची: झारखंड में 19 मार्च से मौसम फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम केंद्र, रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. खासकर 19 और 20 मार्च को मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा.

उत्तर-पश्चिम को छोड़कर शेष भागों में दिखेगा असर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर राज्य के बाकी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं 20 और 21 मार्च को भी कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं और आसमान में बादल छाए रहेंगे. जिससे मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन अस्थिर बना रहेगा.

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झारखंड में बारिश और वज्रपात संभावित जिलों की तस्वीर. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी भी जारी की है. कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है.

डाल्टनगंज सबसे गर्म, तो कोडरमा सबसे ठंड

मौसम केंद्र, रांची की ताजा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अब गर्मी धीरे-धीरे असर दिखाने लगी है. 18 मार्च 2026 को जारी आंकड़ों में राज्य के कई प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कुछ इलाकों में सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी हुई है. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.5 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री और न्यूनतम 23.2 डिग्री रहा, जिससे यहां रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म रही.

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झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

सबसे अधिक गर्मी डाल्टनगंज में देखने को मिली, जहां पारा 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा चाईबासा में 34.8 डिग्री और बोकारो में 32.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान कोडरमा में 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा.

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