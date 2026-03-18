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झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV BHARAT )