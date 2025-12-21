झारखंड में घने कोहरे ने जमाया डेरा, अधिकतम तापमान भी लुढ़का, 15 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट
झारखंड में ठंड के साथ घने कोहरे की आशंका को लेकर मौसम केंद्र रांची ने अलर्ट जारी किया है.
Published : December 21, 2025 at 2:56 PM IST
रांचीः झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच धुंध और कोहरे की एंट्री से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. धुंध की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. अधिकतम पारा लुढ़कने से दिन में भी सिहरन महसूस हो रही है. लोहरदगा का न्यूनतम पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. राज्य के 15 जिले ऐसे हैं, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर पर सिमट गई है. ऐसे समय में घर से बाहर निकलते वक्त और गाड़ी चलाते वक्त विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है.
कोहरे को लेकर इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट
मौसम केंद्र रांची ने राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. 22 दिसंबर को छह जिलों मसलन, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ और बोकारो में घना कोहरा देखने को मिल सकता है. इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं नौ जिलों मसलन, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, धनबाद, देवघर और खूंटी में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
सभी जिलों का अधिकतम पारा 25 डिग्री से नीचे
मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण रातें ज्यादा ठंडी रहेंगी, जबकि अगले तीन दिनों तक कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है. हालांकि न्यूनतम पारा में सुधार हुआ है. लोहरदगा के बाद गुमला में सबसे कम 5.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा रांची, हजारीबाग, खूंटी और लातेहार का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है.
अधिकतम पारा का कम होना चिंता का कारण
अधिकतम तापमान का गिरना चिंता का कारण बनता दिख रहा है, क्योंकि राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. सात जिले ऐसे हैं जहां अधिकतम पारा 20 डिग्री से नीचे चला गया है. कोडरमा में अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग में 15.7 डिग्री, लोहरदगा में 17.4 डिग्री, गुमला में 17.9 डिग्री, देवघर में 18.8 डिग्री, लातेहार में 19 डिग्री और बोकारो में 19.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम पारा कम होने से दिन में भी ठिठुरन महसूस हो रही है.
ये भी पढ़ें-
झारखंड पर कोहरे का साया, 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, रांची समेत नौ जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे
झारखंड में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, रांची का तापमान लुढ़का, कई जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे
झारखंड में सताने लगी है सर्दी , रांची का न्यूनतम पारा 6 डिग्री पहुंचा, ठंड के मामले में गुमला दूसरे पायदान पर