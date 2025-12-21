ETV Bharat / state

झारखंड में घने कोहरे ने जमाया डेरा, अधिकतम तापमान भी लुढ़का, 15 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट

रांची में धुंध के बीच सड़क से गुजरता वाहन चालक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच धुंध और कोहरे की एंट्री से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. धुंध की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. अधिकतम पारा लुढ़कने से दिन में भी सिहरन महसूस हो रही है. लोहरदगा का न्यूनतम पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. राज्य के 15 जिले ऐसे हैं, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर पर सिमट गई है. ऐसे समय में घर से बाहर निकलते वक्त और गाड़ी चलाते वक्त विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है.

कोहरे को लेकर इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम केंद्र रांची ने राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. 22 दिसंबर को छह जिलों मसलन, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ और बोकारो में घना कोहरा देखने को मिल सकता है. इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं नौ जिलों मसलन, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, धनबाद, देवघर और खूंटी में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

रांचीमें घने कोहरे के बीच आवागमन करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

सभी जिलों का अधिकतम पारा 25 डिग्री से नीचे

मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण रातें ज्यादा ठंडी रहेंगी, जबकि अगले तीन दिनों तक कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है. हालांकि न्यूनतम पारा में सुधार हुआ है. लोहरदगा के बाद गुमला में सबसे कम 5.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा रांची, हजारीबाग, खूंटी और लातेहार का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है.