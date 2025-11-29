ETV Bharat / state

झारखंड में अगले तीन दिनों तक ठंड से मिलेगी राहत, फिर शीतलहर से होगा सामना, देखें जिलावार तापमान का हाल

रांचीः झारखंड में उत्तर और उत्तर-पूर्व से आ रही ठंडी हवा का रुख बदल गया है. अब उत्तर-पश्चिमी हवा चल रही है. इसकी वजह से तापमान में इजाफा हो रहा है. मौसम केंद्र के मुताबिक अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा. इससे ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन 2 दिसंबर से फिर हवा का रुख बदलने की संभावना है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की कमी आने लगेगी.

प्रमुख जिलों के तापमान का हाल

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 29 नवंबर की सुबह 10 बजे तक गुमला में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा सिर्फ दो ऐसे जिले हैं जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है. इनमें खूंटी का 9.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. इसकी तुलना में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान पाकुड़ में 15.7 डिग्री सेल्सियस , देवघर में 15.1, गोड्डा में 15.0, पूर्वी सिंहभूम में 14.6 और बोकारो में 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा है. प्रमुख शहरों के लिहाज से रांची का न्यूनतम पारा 11.8, जमशेदपुर का 12.6, बोकारो थर्मल का 12.1 और धनबाद का 16 डिग्री सेल्सियस रहा है.

29 नवंबर की सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक गोड्डा में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा पाकुड़ में 29.9, सिमडेगा में 29.1, पूर्वी सिंहभूम में 28.9, चाईबासा में 28.8, देवघर में 28.6 और डाल्टनगंज में 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा है.