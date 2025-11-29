ETV Bharat / state

झारखंड में अगले तीन दिनों तक ठंड से मिलेगी राहत, फिर शीतलहर से होगा सामना, देखें जिलावार तापमान का हाल

झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट आया है. अगले कुछ दिनों के मौसम को लेकर रिपोर्ट आई है.

Jharkhand Weather
झारखंड का मौसम. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 29, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में उत्तर और उत्तर-पूर्व से आ रही ठंडी हवा का रुख बदल गया है. अब उत्तर-पश्चिमी हवा चल रही है. इसकी वजह से तापमान में इजाफा हो रहा है. मौसम केंद्र के मुताबिक अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा. इससे ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन 2 दिसंबर से फिर हवा का रुख बदलने की संभावना है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की कमी आने लगेगी.

प्रमुख जिलों के तापमान का हाल

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 29 नवंबर की सुबह 10 बजे तक गुमला में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा सिर्फ दो ऐसे जिले हैं जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है. इनमें खूंटी का 9.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. इसकी तुलना में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान पाकुड़ में 15.7 डिग्री सेल्सियस , देवघर में 15.1, गोड्डा में 15.0, पूर्वी सिंहभूम में 14.6 और बोकारो में 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा है. प्रमुख शहरों के लिहाज से रांची का न्यूनतम पारा 11.8, जमशेदपुर का 12.6, बोकारो थर्मल का 12.1 और धनबाद का 16 डिग्री सेल्सियस रहा है.

29 नवंबर की सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक गोड्डा में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा पाकुड़ में 29.9, सिमडेगा में 29.1, पूर्वी सिंहभूम में 28.9, चाईबासा में 28.8, देवघर में 28.6 और डाल्टनगंज में 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा है.

Jharkhand Weather
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-मौसम विभाग के सौजन्य से)

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. यह सिलसिला अगले 3 दिसंबर तक देखने को मिल सकता है. इस दौरान शीतलहर से राहत मिलेगी, लेकिन 4 दिसंबर से मौसम बदलने लगेगा. इस दिन से सुबह के वक्त कोहरा और धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में शीतलहर पड़ा नरम, न्यूनतम पारा चढ़ने से ठंड से मिली राहत, इस तारीख से बदलेगा मौसम का मिजाज

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच के दौरान कैसा रहेगा रांची का मौसम, पढ़ें रिपोर्ट

झारखंड में सर्दी का सितम: खूंटी में 6.8℃ तक गिरा पारा, गोड्डा रहा सबसे गर्म, जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम

TAGGED:

JHARKHAND WEATHER REPORT
JHARKHAND WEATHER FORECAST
COLD IN JHARKHAND
झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट
JHARKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.