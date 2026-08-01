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रांची में 'सखुआ महोत्सव' का होगा आयोजन, मेयर रोशनी खलखो ने की तैयारियों की समीक्षा

रांची:राजधानी क्षेत्र में रांची नगर निगम 08 अगस्त को सखुआ महोत्सव मनाने जा रहा है. योजना के अनुसार 08 अगस्त को राजधानी के निगम क्षेत्र में 10 हजार सखुआ के पौधे लगाए जाएंगे. सखुआ महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज रांची नगर निगम के सभागार में मेयर रोशनी खलखो ने बैठक की. इस बैठक में उपमहापौर नीरज कुमार के साथ-साथ सभी वार्डों के वार्ड पार्षदों ने भाग लिया. बैठक में प्रस्तावित 'सखुआ महोत्सव' की तैयारियों और आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक के बाद महापौर रोशनी खलखो ने बताया कि नगर निगम इस बार 'सखुआ महोत्सव' को व्यापक स्तर पर आयोजित करने के लिए सभी बेहद उत्साहित है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन में सभी सामाजिक संगठनों, वार्ड पार्षदों और समाज के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सामूहिक सहयोग से ऐसे स्थान का चयन किया जा सके, जहां बड़ी संख्या में सखुआ के पौधे लगाए जा सके.

मेयर रोशनी खलखो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

महापौर रौशनी खलखो ने कहा कि "सखुआ महोत्सव" में सखुआ के साथ-साथ झारखंड की प्राकृतिक विरासत से जुड़े महुआ, पलाश, कुसुम और डाहू समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे. इसका उद्देश्य राज्य की जैव विविधता और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है.

उन्होंने बताया कि पहले इस कार्यक्रम को 01 अगस्त को आयोजित करने की योजना थी, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण इसकी तिथि आगे बढ़ा कर 08 अगस्त की गई है. महोत्सव की शुरुआत चुटिया के इक्कीसी महादेव स्थल से की जाएगी, जहां युद्धस्तर पर साफ-सफाई और अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं. इस स्थल को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी प्रयास जारी हैं.