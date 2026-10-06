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जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 49 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर मेयर ने उठाए सवाल, उपायुक्त को लिखा पत्र

रांची: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 5 से 21 अक्टूबर तक 49 दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति को लेकर महापौर रोशनी खलखो ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पत्र भेजकर स्टेडियम के गेट पर ताला लगाए जाने और विधि-व्यवस्था के नाम पर की जा रही कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. महापौर ने कहा है कि स्टेडियम पार्क नगर निगम की संपत्ति है और नागरिकों की सुविधा को देखते हुए इसके गेट को खोलना या बंद करना निगम के अधिकार क्षेत्र का विषय है.

रांची महापौर रोशनी खलखो ने कहा कि पार्क का गेट वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और खिलाड़ियों समेत मॉर्निंग वॉकरों के स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह पांच से आठ बजे तक खोला गया था. इसे विधि-व्यवस्था से जोड़ना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा से संबंधित कोई विषय था तो नगर निगम के पदाधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकाला जा सकता था.

उन्होंने पत्र में कहा है कि वह शहर की जनता द्वारा चुनी हुई महापौर हैं और जनता की मांग पर पार्क खोलना उनका दायित्व है. महापौर के अनुसार, पार्क का गेट उनके द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों और कर्मचारियों से विचार-विमर्श के बाद खोला गया था. उन्होंने गेट का ताला तोड़े जाने की बात से भी असहमति जताई है.

महापौर ने सवाल उठाया कि क्या नगर निगम की संपत्ति में महापौर द्वारा ताला खोलकर लोगों के साथ टहलने से विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले पर निष्पक्ष तरीके से विचार-विमर्श करने का आग्रह किया है.

पत्र में महापौर रोशनी खलखो ने यह भी कहा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के गेट पर करीब 40 दिनों से ताला लगा हुआ था. इसके बावजूद स्थानीय लोग मजबूरी में दीवार फांदकर मॉर्निंग वॉक करने पहुंच रहे थे. उनके अनुसार, इस तरह दीवार फांदने के दौरान किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने या चोटिल होने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में जनहित को देखते हुए सुबह के समय पार्क खोलना जरूरी है.