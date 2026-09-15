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करमा पूजा की तैयारी को लेकर रांची नगर निगम ने कसी कमर, पूजा स्थलों की सफाई से लेकर रोशनी की व्यवस्था पर फोकस

रांची: करमा पूजा को लेकर रांची नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. पूजा स्थलों और अखड़ा परिसरों में सफाई, प्रकाश, सड़क, नाली और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. इसको लेकर मंगलवार को नगर निगम में मेयर रोशनी खलखो ने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में पूजा समितियों और वार्ड पार्षदों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थानीय जरूरतों के अनुसार समयबद्ध तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि करमा पूजा के दौरान शहरवासियों और पूजा समितियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. सभी संबंधित शाखाएं आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ काम करें. पूजा समितियों और वार्ड पार्षदों से स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारी लेकर समय पर व्यवस्थाएं पूरी की जाएं. उन्होंने कहा कि पर्व को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में शहरवासी भी नगर निगम का सहयोग करें.

पूजा स्थलों और अखड़ा परिसरों की सफाई कराने के निर्देश

नगर निगम की ओर से सभी पूजा स्थलों और अखड़ा परिसरों में पर्व से पहले विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. अखड़ा परिसरों में घास और झाड़ियों की कटाई, झाड़ू लगाने और कूड़ा उठाव का काम कराया जाएगा. सभी अखड़ा परिसरों में दो पालियों में विशेष सफाई व्यवस्था रहेगी. वार्ड सुपरवाइजर संबंधित पूजा समितियों के साथ समन्वय कर स्थलों का नियमित निरीक्षण करेंगे और कमियों को तत्काल दूर कराया जाएगा. सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जमा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.

'क्यूआरटी को अलर्ट मोड पर रखें'

बारिश को देखते हुए क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट मोड में रखने और नालियों की विशेष सफाई कराने का निर्देश दिया गया है. घर-घर से कूड़े का नियमित उठाव भी सुनिश्चित किया जाएगा. इंजीनियरिंग शाखा को अखड़ा स्थलों और पहुंच पथों पर जरूरत के अनुसार स्टोन डस्ट और जेसीबी के माध्यम से समतलीकरण कराने, सड़कों पर उभरे गड्ढों को दुरुस्त करने और खुले नालों को स्लैब से ढकने की कार्रवाई करने को कहा गया है. जरूरत के अनुसार अतिरिक्त ड्रेन स्लैब उपलब्ध रखने का भी निर्देश है.

खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने के निर्देश

बिजली व्यवस्था के तहत पर्व से पहले निगम क्षेत्र की खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त किया जाएगा. पहले से गठित 28 टीमों के अलावा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त टीमों की व्यवस्था की जाएगी. सभी अखड़ा स्थलों पर पर्याप्त और विशेष प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. हॉर्टिकल्चर शाखा को पूजा स्थलों और प्रमुख मार्गों पर लटक रही पेड़ों की शाखाओं की जरूरत के अनुसार छंटाई कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि आवागमन में बाधा और दुर्घटना की आशंका कम हो.