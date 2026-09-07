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आम लोगों से दुर्व्यवहार किया तो अब नहीं बचेंगे रांची निगमकर्मी! अलग-अलग विभागों में लगाए गए शिकायत के नोटिस

रांची: रांची नगर निगम कार्यालय में अपने काम के लिए पहुंचने वाले शहरवासियों के साथ यदि किसी कर्मचारी का व्यवहार ठीक नहीं है, तो अब उनकी शिकायत सीधे मेयर कार्यालय तक पहुंच सकेगी. रांची की मेयर ने निगम कर्मियों के रवैये को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या परेशानी को चुपचाप सहन न करें और तत्काल इसकी शिकायत करें.

मेयर ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी.

अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कार्यालय पहुंचते हैं लोग

नगर निगम में हर दिन बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग कामों के लिए पहुंचते हैं. किसी को हाउस टैक्स से जुड़ा काम होता है, तो कोई जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आता है. भवन का नक्शा पास कराने से लेकर सफाई, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी लोग निगम कार्यालय का रुख करते हैं. ऐसे में सरकारी कार्यालय में आने वाले लोगों के साथ कर्मचारियों का व्यवहार और उन्हें समय पर सेवा मिलना अहम हो जाता है.

शिकायत प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर

इसी व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मेयर ने शिकायत की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाने पर जोर दिया है. यदि किसी नागरिक को निगम के किसी कर्मचारी से दुर्व्यवहार की शिकायत है, तो वह मेयर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके अलावा मेयर को फोन के माध्यम से भी शिकायत की जानकारी दी जा सकती है.

मेयर के इस रुख के बाद निगम परिसर में लोगों को शिकायत प्रक्रिया की जानकारी देने की व्यवस्था भी की गई है. कार्यालय और अलग-अलग विभागों में सूचना नोटिस लगाए गए हैं, ताकि निगम आने वाले लोगों को यह पता रहे कि परेशानी की स्थिति में उन्हें किस स्तर पर शिकायत करनी है.

शिकायतों को गंभीरता से लेने की बात