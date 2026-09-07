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आम लोगों से दुर्व्यवहार किया तो अब नहीं बचेंगे रांची निगमकर्मी! अलग-अलग विभागों में लगाए गए शिकायत के नोटिस

रांची मेयर ने निगम कर्मियों के खराब रवैये को लेकर आम लोगों से शिकायत करने की अपील की है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.

Mayor Roshni Khalkho
मेयर रोशनी खलखो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 6:35 PM IST

4 Min Read
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रांची: रांची नगर निगम कार्यालय में अपने काम के लिए पहुंचने वाले शहरवासियों के साथ यदि किसी कर्मचारी का व्यवहार ठीक नहीं है, तो अब उनकी शिकायत सीधे मेयर कार्यालय तक पहुंच सकेगी. रांची की मेयर ने निगम कर्मियों के रवैये को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या परेशानी को चुपचाप सहन न करें और तत्काल इसकी शिकायत करें.

मेयर ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी.

अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कार्यालय पहुंचते हैं लोग

नगर निगम में हर दिन बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग कामों के लिए पहुंचते हैं. किसी को हाउस टैक्स से जुड़ा काम होता है, तो कोई जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आता है. भवन का नक्शा पास कराने से लेकर सफाई, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी लोग निगम कार्यालय का रुख करते हैं. ऐसे में सरकारी कार्यालय में आने वाले लोगों के साथ कर्मचारियों का व्यवहार और उन्हें समय पर सेवा मिलना अहम हो जाता है.

शिकायत प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर

इसी व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मेयर ने शिकायत की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाने पर जोर दिया है. यदि किसी नागरिक को निगम के किसी कर्मचारी से दुर्व्यवहार की शिकायत है, तो वह मेयर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके अलावा मेयर को फोन के माध्यम से भी शिकायत की जानकारी दी जा सकती है.

मेयर के इस रुख के बाद निगम परिसर में लोगों को शिकायत प्रक्रिया की जानकारी देने की व्यवस्था भी की गई है. कार्यालय और अलग-अलग विभागों में सूचना नोटिस लगाए गए हैं, ताकि निगम आने वाले लोगों को यह पता रहे कि परेशानी की स्थिति में उन्हें किस स्तर पर शिकायत करनी है.

शिकायतों को गंभीरता से लेने की बात

निगम प्रशासन की ओर से शिकायतों को गंभीरता से लेने की बात कही गई है. शिकायत के आधार पर संबंधित मामले की जांच होगी और जांच में कर्मचारी या अधिकारी की गलती सामने आने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सेवाओं के लिए मेयर का साफ संदेश

महापौर की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ कर्मचारियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ाना भी है. आम लोगों को बिना किसी दबाव के अपनी शिकायत रखने का मौका मिले और उन्हें सम्मानजनक तरीके से नगर निगम की सेवाएं मिले, इसे लेकर मेयर ने साफ संदेश दिया है लेकिन अब देखना होगा कि शिकायतों की निगरानी और कार्रवाई की यह व्यवस्था निगम की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली में कितना बदलाव लाती है.

मेयर की नागरिकों से अपील

मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि “नगर निगम में काम के लिए आने वाला हर नागरिक सम्मान का हकदार है. यदि किसी कर्मचारी के व्यवहार से किसी व्यक्ति को परेशानी होती है या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो बिना किसी डर के इसकी शिकायत करें. शिकायत की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी. जनता को बेहतर और सम्मानजनक सेवा देना नगर निगम की प्राथमिकता है.”

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