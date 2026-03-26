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रामनवमी पर सजी रांची, महावीरी पताका और बांस की बढ़ी मांग, गांवों से शहर तक सप्लाई तेज

रांची: रामनवमी के पावन अवसर पर राजधानी रांची पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग चुकी है. शुक्रवार को होने वाले मुख्य पूजन और भव्य शोभायात्रा को लेकर शहर के हर चौक-चौराहे, सड़क और मोहल्ले को महावीरी पताकाओं से सजा दिया गया है. शहर का माहौल पूरी तरह धार्मिक आस्था और उत्साह से सराबोर है.

बड़े आकार की पताकाओं की मांग ज्यादा

रामनवमी के मौके पर महावीरी पताका लगाने की परंपरा को लेकर इस बार बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. छोटे से लेकर बड़े आकार तक की पताकाएं बाजार में उपलब्ध हैं. कीमत की बात करें तो महावीरी पताका 5 रुपए से शुरू होकर 3500 रुपए तक में मिल रही है. लोग अपनी जरूरत और सामर्थ्य के अनुसार पताकाएं खरीद रहे हैं. छोटे घरों के लिए साधारण पताका तो बड़े मंदिरों और अखाड़ों के लिए विशेष डिजाइन और बड़े आकार की पताकाओं की मांग ज्यादा है.

जानकारी देते स्थानीय, बांस विक्रेता और पताका विक्रेता (Etv Bharat)

रोजाना ट्रकों और छोटे वाहनों के जरिए बांस मंगवाया जा रहा है

पताका लगाने के लिए सबसे जरूरी सामग्री बांस (Bamboo) की मांग भी इन दिनों चरम पर है. रांची के आसपास के कई ग्रामीण इलाकों से बांस की आपूर्ति की जा रही है. लोहरदगा, सिमलिया, ठाकुरगांव, बुंडू, सिल्ली, नगड़ी, नामकुम के ग्रामीण क्षेत्र और पिठौरिया जैसे इलाकों से बड़ी मात्रा में बांस शहर में पहुंच रहे हैं. व्यापारी बताते हैं कि इन क्षेत्रों से रोजाना ट्रकों और छोटे वाहनों के जरिए बांस मंगवाया जा रहा है ताकि मांग को पूरा किया जा सके.

बांस की कीमत भी उसके आकार और ऊंचाई पर निर्भर कर रही है. बाजार में बांस की कीमत 10 रुपए से शुरू है. छोटे पताकाओं के लिए पतले और छोटे बांस की मांग है, वहीं बड़ी शोभायात्राओं और अखाड़ों के लिए लंबे और मजबूत बांस खरीदे जा रहे हैं. व्यापारी, ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बांस उपलब्ध करा रहे हैं.

पताका के साथ दूसरे सामान की भी बिक्री तेज