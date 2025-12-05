ETV Bharat / state

हजारीबाग जिला प्रशासन को नहीं थी जानकारी, रांची से आई टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जब्त किए अवैध शराब

हजारीबाग में अवैध शराब ग गिरोह का भंडाफोड़ ( Etv Bharat )

हजारीबाग: जिले के विष्णुगढ़ में शराब का गोरखधंधा कुछ इस कदर चल रहा था कि इसकी जानकारी हजारीबाग जिला प्रशासन को भी नहीं थी. रांची से आई उत्पाद विभाग टीम ने छापेमारी कर शराब माफिया के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है.

हजारीबाग जिला अवैध शराब कारोबार का अड्डा बनता जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अब एनएच के किनारे भी अवैध रूप से शराब बनाकर बेची जा रही है. इसकी जानकारी जिला प्रशासन के पास भी नहीं है. रांची से आई उत्पाद विभाग की टीम ने हजारीबाग के विष्णुगढ़ के आठ माइल और बादीखरना में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया.

संवाददाता गौरव की रिपोर्ट (Etv Bharat)

अवैध विदेशी शराब बरामद

इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और उसका कच्चा माल जब्त किया गया. मौके से 2000 लीटर तैयार अंग्रेजी शराब और 4000 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है. क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली शराब तैयार कर इसे बाजार में सप्लाई करने का संगठित गिरोह सक्रिय था. छापेमारी के दौरान टीम को बोतलों के ढक्कन, महंगे ब्रांड के रैपर, पैकिंग सामग्री और पंचिंग मशीन बरामद हुए हैं. बरामद सामग्री से यह साफ संकेत मिलता है कि यहां लंबे समय से धड़ल्ले से अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था.

स्थानीय स्तर पर किसी को नहीं था मालूम