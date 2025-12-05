ETV Bharat / state

हजारीबाग जिला प्रशासन को नहीं थी जानकारी, रांची से आई टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जब्त किए अवैध शराब

हजारीबाग में अवैध शराब का भंडाफोड़ हुआ है. रांची एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने एक बड़े शराब माफिया नेटवर्क का पर्दाफाश किया है.

ILLEGAL LIQUOR RACKET IN HAZARIBAG
हजारीबाग में अवैध शराब ग गिरोह का भंडाफोड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: जिले के विष्णुगढ़ में शराब का गोरखधंधा कुछ इस कदर चल रहा था कि इसकी जानकारी हजारीबाग जिला प्रशासन को भी नहीं थी. रांची से आई उत्पाद विभाग टीम ने छापेमारी कर शराब माफिया के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है.

हजारीबाग जिला अवैध शराब कारोबार का अड्डा बनता जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अब एनएच के किनारे भी अवैध रूप से शराब बनाकर बेची जा रही है. इसकी जानकारी जिला प्रशासन के पास भी नहीं है. रांची से आई उत्पाद विभाग की टीम ने हजारीबाग के विष्णुगढ़ के आठ माइल और बादीखरना में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया.

संवाददाता गौरव की रिपोर्ट (Etv Bharat)

अवैध विदेशी शराब बरामद

इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और उसका कच्चा माल जब्त किया गया. मौके से 2000 लीटर तैयार अंग्रेजी शराब और 4000 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है. क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली शराब तैयार कर इसे बाजार में सप्लाई करने का संगठित गिरोह सक्रिय था. छापेमारी के दौरान टीम को बोतलों के ढक्कन, महंगे ब्रांड के रैपर, पैकिंग सामग्री और पंचिंग मशीन बरामद हुए हैं. बरामद सामग्री से यह साफ संकेत मिलता है कि यहां लंबे समय से धड़ल्ले से अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था.

स्थानीय स्तर पर किसी को नहीं था मालूम

अभियान का नेतृत्व रांची के उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार कर रहे थे. कार्रवाई में हजारीबाग, गिरिडीह और रामगढ़ के उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और सुरक्षा बल शामिल रहे. चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब निर्माण होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी.

विष्णुगढ़ से लेकर बिहार तक फैला अवैध शराब का नेटवर्क

मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, परंतु इस पूरे नेटवर्क का सरगना कृष्णा साव बताया जा रहा है. इसका नेटवर्क विष्णुगढ़ से लेकर बिहार तक फैला है, जिसमें कई साझेदार शामिल हैं. इनके नामों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा. माना जा रहा है कि इस अवैध धंधे को कई स्थानीय संरक्षकों का भी संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण यह कारोबार वर्षों से फल-फूल रहा था. कृष्णा साव के अलावा धनेश्वर प्रसाद, टेकलाल पासवान, मोती साव पर FIR दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें:
बंगाल से बिहार जा रहा था आलू से लदा ट्रक, प्रशासन ने रोका तो मिली 75 लाख की शराब

रांची में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, पांच तस्कर गिरफ्तार

शराब के लिए पलामू का हरिहरगंज हॉट केक! 24 करोड़ में बिकी है दुकान

TAGGED:

ACTION ON ILLEGAL LIQUOR
हजारीबाग में गैर कानूनी शराब रैकेट
हजारीबाग में शराब तस्करी
ILLEGAL FOREIGN LIQUOR
ILLEGAL LIQUOR RACKET IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.