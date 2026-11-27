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शनिवार से रांची में सजेगा सिनेमा का महाकुंभ, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे फिल्म फेस्टिवल का आगाज, दिखेंगी 10 देशों की 75 चुनिंदा फिल्में

संजीव कुमार ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड की राजधानी रांची कल से पर्यावरण, जंगल और वन्यजीवों से जुड़ी कहानियों के एक अनूठे सिनेमैटिक उत्सव का गवाह बनने जा रही है. राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) संजीव कुमार ने आज रांची स्थित वन भवन में एक संवाददाता सम्मेलन कर इस भव्य आयोजन की विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 28 नवंबर से 30 नवंबर तक रांची में तीन दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. कल खेलगांव में आयोजित राज्य स्थापना दिवस और सरकार के गठन के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस फिल्म फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन करेंगे.

स्टोरीटेलिंग के जरिए प्रकृति से जोड़ने की अनूठी कवायद