शनिवार से रांची में सजेगा सिनेमा का महाकुंभ, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे फिल्म फेस्टिवल का आगाज, दिखेंगी 10 देशों की 75 चुनिंदा फिल्में
रांची में 28 से 30 नवंबर तक तीन दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 27, 2026 at 5:57 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची कल से पर्यावरण, जंगल और वन्यजीवों से जुड़ी कहानियों के एक अनूठे सिनेमैटिक उत्सव का गवाह बनने जा रही है. राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) संजीव कुमार ने आज रांची स्थित वन भवन में एक संवाददाता सम्मेलन कर इस भव्य आयोजन की विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 28 नवंबर से 30 नवंबर तक रांची में तीन दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. कल खेलगांव में आयोजित राज्य स्थापना दिवस और सरकार के गठन के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस फिल्म फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन करेंगे.
स्टोरीटेलिंग के जरिए प्रकृति से जोड़ने की अनूठी कवायद
प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने आयोजन के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस महोत्सव का मकसद महज फिल्मों का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि प्रभावी स्टोरीटेलिंग के माध्यम से समाज को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना है. इसके साथ ही, राज्य के युवाओं को पर्यावरण, वन, वन्यजीव और जैव विविधता जैसे गंभीर विषयों पर आधारित फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें एक सशक्त मंच प्रदान करना भी इस आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है.
दादी-नानी की कहानियों जैसा असर छोड़ता है सिनेमा: संजीव कुमार
फिल्मों के प्रभाव को समझाते हुए संजीव कुमार ने कहा कि बचपन से ही हम कहानियों के माध्यम से किसी भी जटिल विषय को बेहद सरलता से समझते और सीखते आए हैं. जिस तरह दादी-नानी की सुनाई कहानियां हमारे जेहन में लंबे समय तक जीवित रहती हैं, ठीक उसी तरह सिनेमा भी किसी गंभीर मुद्दे को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है. आज वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर बेहतरीन फिल्में बन रही हैं. झारखंड के युवाओं में भी प्रकृति से जुड़ी कहानियों पर काम करने का जुनून है, और यह फेस्टिवल उनके सपनों को नई उड़ान देगा.
775 प्रविष्टियों में से चुनी गईं 75 फिल्में, दो श्रेणियों में बंटा मुकाबला
इस भव्य आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए दुनियाभर से सभी प्रविष्टियां पूरी तरह नि:शुल्क आमंत्रित की गई थीं. पारदर्शी और कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद, आयोजकों को प्राप्त हुई कुल 775 फिल्मों में से 75 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है. दर्शकों और प्रतिभागियों की सुविधा के लिए इन सभी चयनित फिल्मों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है. पहली श्रेणी 'प्रतिस्पर्धी' (Competitive) रखी गई है, जिसमें चयनित फिल्मों के बीच सीधा मुकाबला होगा और विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे. वहीं, दूसरी श्रेणी 'गैर-प्रतिस्पर्धी' (Non-Competitive) होगी, जिसमें करीब 10 देशों से आई चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा.
शौर्य सभागार और पलाश ऑडिटोरियम में होगी फिल्मों की स्क्रीनिंग
रांची के सिनेमा प्रेमियों के लिए इन 75 फिल्मों की स्क्रीनिंग शहर के दो प्रमुख स्थलों—रांची के शौर्य सभागार और वन भवन स्थित पलाश ऑडिटोरियम में की जाएगी. इस तीन दिवसीय महोत्सव में शामिल होने के लिए देशभर से करीब 48 जाने-माने फिल्ममेकर रांची पहुंच रहे हैं, जिनमें से कई दिग्गजों का आगमन शुरू भी हो चुका है. पूरे आयोजन के दौरान फिल्मों के प्रदर्शन के साथ-साथ बौद्धिक संवाद और सीखने-सिखाने के विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे.
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता दिग्गज करेंगे शिरकत, 'सोहराय' और 'झरिया' का होगा प्रदर्शन
इस फिल्म फेस्टिवल में देश के कई ऐसे प्रतिष्ठित फिल्मकार हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (National Film Awards) से नवाजा जा चुका है. इनमें झारखंड के जाने-माने फिल्मकार मेघनाथ भट्टाचार्य प्रमुख हैं, जिनकी बहुचर्चित फिल्म 'सोहराय' की संस्कृति पर आधारित है. इसके साथ ही, राज्य के एक और चर्चित निर्देशक बीजू टोप्पो की प्रसिद्ध फिल्म 'झरिया' भी इस मंच पर प्रदर्शित की जाएगी.
मुंबई के ओनिर समेत देश के नामी फिल्मकार साझा करेंगे अनुभव
स्थानीय प्रतिभाओं को तराशने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से दिग्गज फिल्मकार रांची आ रहे हैं. इस सूची में मुंबई से मशहूर फिल्ममेकर ओनिर, कोलकाता से धीमान दास गुप्ता और लखनऊ से ओपी श्रीवास्तव जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इन अनुभवी फिल्मकारों की मौजूदगी और उनके लंबे अनुभव से झारखंड के स्थानीय युवाओं को फिल्म निर्माण की तकनीकी और रचनात्मक बारीकियों को करीब से समझने का अनूठा अवसर मिलेगा.
लाइव संवाद सत्र में सीधे सवाल पूछ सकेंगे युवा फिल्ममेकर
आयोजकों ने केवल फिल्मों को दिखाने तक ही इस आयोजन को सीमित नहीं रखा है, बल्कि युवाओं के लिए 'लाइव संवाद सत्र' (Live Interactive Sessions) भी रखे हैं. इन सत्रों में नवोदित और युवा फिल्ममेकर देश के दिग्गज निर्देशकों से सीधे रूबरू होकर बातचीत कर सकेंगे. इस दौरान वे फिल्म निर्माण की प्रक्रिया, दमदार कहानी के चयन, प्रभावी स्टोरीटेलिंग और पर्यावरण जैसे संवेदनशील विषयों को पर्दे पर उतारने के गुर सीख सकेंगे.
झारखंड की अनकही कहानियों को वैश्विक मंच देने की पहल
पीसीसीएफ संजीव कुमार के अनुसार, झारखंड की धरती पर जंगल, वन्यजीव और जैव विविधता से जुड़ी ऐसी अनगिनत अनकही कहानियां मौजूद हैं, जिन्हें सिनेमा के सशक्त माध्यम से पूरी दुनिया के सामने लाया जा सकता है. यह फिल्म फेस्टिवल स्थानीय युवाओं को न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें पर्यावरण फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की नई प्रेरणा भी देगा.
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