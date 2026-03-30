ETV Bharat / state

आनंद विहार–पुरुलिया साप्ताहिक एक्सप्रेस (वाया रांची) शुरू, लाभान्वित होंगे प्रदेश के यात्री

रांचीः यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल ने एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की घोषणा की है. रेल मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ट्रेन संख्या 14022/14021 आनंद विहार टर्मिनल–पुरुलिया–आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस (वाया रांची) का परिचालन शुरू किया जा रहा है. इस नई ट्रेन सेवा से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी.

ट्रेन संख्या 14022 आनंद विहार टर्मिनल–पुरुलिया साप्ताहिक एक्सप्रेस 2 अप्रैल 2026 से प्रत्येक गुरुवार को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 05:00 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन बरेली, लखनऊ, अयोध्या कैंट, वाराणसी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, गढ़वा रोड, डालटनगंज, लातेहार, टोरी, लोहरदगा होते हुए सुबह 07:20 बजे रांची पहुंचेगी और यहां से 07:30 बजे प्रस्थान कर मुरी होते हुए 10:40 बजे पुरुलिया पहुंचेगी.

वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 14021 पुरुलिया–आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस 3 अप्रैल 2026 से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 05:00 बजे पुरुलिया से खुलेगी. यह ट्रेन मुरी, रांची, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, डालटनगंज, गढ़वा रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, अयोध्या कैंट, लखनऊ और बरेली होते हुए रात 11:10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.

इस ट्रेन के संचालन से रांची समेत आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली तक सीधी रेल सेवा का लाभ मिलेगा. खासकर झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, डालटनगंज और गढ़वा जैसे इलाकों के यात्रियों के लिए यह ट्रेन बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, जहां से अब राजधानी दिल्ली तक पहुंचना और आसान हो जाएगा.

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस साप्ताहिक एक्सप्रेस में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे. इसमें एक जनरेटर यान, एक एसएलआरडी कोच, चार सामान्य श्रेणी के कोच, सात स्लीपर क्लास, छह वातानुकूलित थ्री-टियर, दो वातानुकूलित टू-टियर और एक प्रथम श्रेणी एसी कोच शामिल हैं. इससे हर वर्ग के यात्रियों के लिए यात्रा का विकल्प उपलब्ध रहेगा.