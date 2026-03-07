ETV Bharat / state

रांची की महिलाओं को सरकार का तोहफा, 3.87 लाख लाभुकों के खातों में पहुंची मंईयां सम्मान की राशि

रांची में 3.87 लाख महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 96.79 करोड़ की राशि ट्रांसफर किया गया.

MAIYA SAMMAN YOJANA
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 7, 2026 at 9:01 AM IST

Updated : March 7, 2026 at 9:16 AM IST

रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है. जिला प्रशासन ने योजना के तहत फरवरी माह की सम्मान राशि लाभुकों के खातों में स्थानांतरित कर दी है. इस क्रम में जिले की 3 लाख 87 हजार 174 महिलाओं को 2500 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 96 करोड़ 79 लाख 35 हजार रुपए की राशि आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभुकों के बैंक खातों में भेजी गई है.

बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के महिलाओं को मिला लाभ


जिला जनसंपर्क कार्यालय, रांची द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इससे पहले भी लाभुक महिलाओं के खातों में जनवरी महीने की राशि का भुगतान किया जा चुका है. फरवरी माह में रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ मिला है. अनगड़ा प्रखंड में 16,607, अरगोड़ा शहरी क्षेत्र में 12,956, बड़गाई शहरी क्षेत्र में 9,495, बेड़ो में 20,496, बुंडू में 8,438 तथा बुंडू नगर पंचायत में 3,487 महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई है.

इसी तरह बुढ़मू में 17,737, चान्हो में 19,673, हेहल शहरी क्षेत्र में 15,191, ईटकी में 10,301, कांके में 31,443 और कांके शहरी क्षेत्र में 1,309 लाभुकों को योजना का लाभ मिला है. इसके अलावा खलारी में 9,529, लापुंग में 11,301, मांडर में 22,984, नगड़ी में 17,747 और नगड़ी शहरी क्षेत्र में 8,058 महिलाओं के खातों में सम्मान राशि भेजी गई है.

अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लाभुकों को भुगतान किया गया है. जिसमें नामकुम में 17,777, नामकुम शहरी क्षेत्र में 9,389, ओरमांझी में 18,092, राहे में 9,519, रातू में 18,476, सिल्ली में 21,045, सोनाहातू में 13,018 और तमाड़ में 18,420 महिलाओं को योजना के तहत राशि मिली है. वहीं सदर शहरी क्षेत्र में 24,686 महिलाओं के खातों में भी सम्मान राशि ट्रांसफर की गई है.

राशि ट्रांसफर को लेकर डीसी ने दी जानकारी

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब न हो. यदि किसी लाभुक को राशि प्राप्त करने में समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान किया जाए.


उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना के प्रभावी क्रियांवयन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और लाभुकों के लिए जन शिकायत दर्ज कराने के लिए 'अबुआ साथी' व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है. जहां योजना से संबंधित शिकायत या समस्या की जानकारी दी जा सकती है.

Last Updated : March 7, 2026 at 9:16 AM IST

मंईयां सम्मान योजना राशि
MUKHYAMANTRI MAIYA SAMMAN YOJANA
झारखंड की महिलाओं को सम्मान
RANCHI
MAIYA SAMMAN YOJANA

