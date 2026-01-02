ETV Bharat / state

नव वर्ष पर महिलाओं को सरकार का बड़ा तोहफा, मंईयां सम्मान योजना की राशि खातों में पहुंची

रांची जिला की महिलाओं के खाते में मंईयां सम्मान योजना की राशि डाली गयी.

Ranchi district women paid amount for month of December Under Mukhyamantri Maiya Samman Yojana
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 2, 2026 at 10:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः नव वर्ष 2026 की शुरुआत झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को दिसंबर माह की सम्मान राशि का भुगतान कर उन्हें नव वर्ष का विशेष उपहार दिया है.

इस योजना के अंतर्गत रांची जिला की कुल 3 लाख 91 हजार 578 लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रति लाभुक 2,500 रुपये की दर से कुल 97 करोड़ 89 लाख 45 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है.

इस भुगतान से जिले की महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहयोग मिला है, बल्कि सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी बल मिला है. जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है. दिसंबर माह की यह राशि सीधे लाभुकों के खातों में पहुंचने से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था समाप्त हुई है.

रांची जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना का व्यापक लाभ देखने को मिला है. सबसे अधिक लाभुक कांके प्रखंड से 31,676 रहे, जबकि सदर शहरी क्षेत्र में 24,892 महिलाओं को योजना का लाभ मिला. इसके अलावा मांडर प्रखंड में 23,239, सिल्ली में 21,312, बेड़ो में 20,696 और चान्हो में 19,813 लाभुकों के खातों में राशि भेजी गई.

इसी तरह नगड़ी, रातू, ओरमांझी, तमाड़, बुढ़मू, सोनाहातू और नामकुम जैसे प्रखंडों में भी हजारों महिलाओं को सम्मान राशि का लाभ मिला है. शहरी क्षेत्रों में अरगोड़ा, बड़गाईं, हेहल, कांके नगर क्षेत्र, नगड़ी शहरी क्षेत्र, नामकुम शहरी क्षेत्र और बुंडू नगर पंचायत में भी बड़ी संख्या में लाभुक शामिल हैं.

रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि नववर्ष नई उम्मीदों और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक होता है. जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहा है.

उन्होंने विश्वास जताया कि यह योजना महिलाओं के जीवन में सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान का भाव बढ़ाएगी तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देगी. साथ ही उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी लें, उनका सही उपयोग करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें. जिला प्रशासन ने जन शिकायतों के समाधान के लिए ‘अबुआ साथी’ व्हाट्सएप नंबर 9430328080 की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ताकि आम लोग अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें. प्रशासन ने बाल विवाह मुक्त रांची के संकल्प को दोहराते हुए समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की है.

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत किया गया यह भुगतान नव वर्ष पर महिलाओं के लिए आर्थिक राहत और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- मंईयां लाभुकों को तोहफा, नवंबर माह की राशि ट्रांसफर, चार जिलों में हुआ विलंब, इस दिन से मिलेगी दिसंबर की राशि

इसे भी पढ़ें- क्रिसमस से पहले रांची की महिलाओं को बड़ा तोहफा, मंईयां सम्मान योजना की नवंबर किस्त जारी

इसे भी पढ़ें- झारखंड में मिल रहा है मंईयां को सम्मान, हर माह खाते में पहुंच रही है राशि, 50 लाख से अधिक महिलाओं को हो रहा लाभ

TAGGED:

झारखंड की महिलाओं को सम्मान
MUKHYAMANTRI MAIYA SAMMAN YOJANA
RANCHI
WOMEN PAID AMOUNT
MAIYA SAMMAN YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.