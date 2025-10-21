ETV Bharat / state

रांची के स्कूलों ने बनाई हरियाली और स्वच्छता में पहचान, राज्य में किया आठवां स्थान हासिल

स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग अभियान में रांची के स्कूलों का प्रदर्शन शानदार रहा.

रांची के सरकारी स्कूल में मौजूद छात्राएं.
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 21, 2025 at 5:02 PM IST

रांचीः राजधानी रांची ने शिक्षा के साथ-साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल पर चलाए जा रहे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग (SHVR) अभियान में रांची ने राज्य स्तर पर आठवां स्थान प्राप्त किया है.

इस अभियान का उद्देश्य विद्यालय परिसरों को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ बनाना है, ताकि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की आदत विकसित हो सके. राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी और सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को 60 अलग-अलग मानकों पर परखा गया. स्कूलों ने पहले ऑनलाइन स्वमूल्यांकन किया, जिसके बाद जिला और प्रखंड स्तर पर भौतिक सत्यापन हुआ.

रांची का सरकारी स्कूल. (फोटो-ईटीवी भारत)

शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 44,438 विद्यालयों में 31,10,660 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसके मुकाबले अब तक 39,416 विद्यालयों में 17,79,848 पौधे लगाए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 57.22 प्रतिशत है. वहीं रांची जिले में 3304 स्कूलों में 2,31,280 पौधरोपण का लक्ष्य था, जिसमें से 2742 विद्यालयों ने 1,52,527 पौधे लगाकर 65.95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है.

रांची का सरकारी स्कूल. (फोटो-ईटीवी भारत)

गुमला जिला अव्वल, पलामू सबसे नीचे

इस रेटिंग में गुमला जिला पहले स्थान पर रहा, जबकि रांची आठवें पायदान पर और पलामू जिला सबसे नीचे है. जिन विद्यालयों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा.

मूल्यांकन के लिए ये पांच प्रमुख घटक निर्धारित

  • स्वच्छता और सफाई
  • पर्यावरणीय स्थिरता
  • व्यवहार परिवर्तन
  • समावेशी वातावरण
  • शैक्षणिक उत्कृष्टता

इन घटकों के अंतर्गत विद्यालयों को जल संरक्षण, शौचालयों की कार्यशीलता, दिव्यांग छात्रों के अनुकूल सुविधाएं, हरियाली, और कचरा प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर आंका गया है.

विद्यालयों को स्वच्छ रखने के लिए पांच मूल उपाय

  • कूड़ेदान का सही उपयोग
  • कक्षाओं और शौचालयों की नियमित सफाई
  • परिसर में स्वच्छता बनाए रखना
  • स्वच्छ पेयजल की सुविधा
  • विद्यार्थियों में व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरुकता

अभियान का उद्देश्य

अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है. इसके तहत विद्यालयों को 30 सितंबर तक ऑनलाइन मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद जिला और प्रखंड स्तर पर निरीक्षण किया जा रहा है.

वहीं इस संबंध में खेल पदाधिकारी विनय कुमार ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बच्चों में न केवल खेलों के प्रति उत्साह बढ़े, बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी सही विकास हो. स्वच्छ और हरित विद्यालय परिसर इसके लिए एक महत्वपूर्ण पहल है.

स्कूलों को मिलेगा पुरस्कार

बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. यह पहल न केवल स्कूलों को स्वच्छ बनाएगी, बल्कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और नागरिकता की भावना को भी मजबूत करेगी.

