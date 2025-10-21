ETV Bharat / state

रांची के स्कूलों ने बनाई हरियाली और स्वच्छता में पहचान, राज्य में किया आठवां स्थान हासिल

रांची के सरकारी स्कूल में मौजूद छात्राएं. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची ने शिक्षा के साथ-साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल पर चलाए जा रहे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग (SHVR) अभियान में रांची ने राज्य स्तर पर आठवां स्थान प्राप्त किया है.

इस अभियान का उद्देश्य विद्यालय परिसरों को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ बनाना है, ताकि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की आदत विकसित हो सके. राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी और सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को 60 अलग-अलग मानकों पर परखा गया. स्कूलों ने पहले ऑनलाइन स्वमूल्यांकन किया, जिसके बाद जिला और प्रखंड स्तर पर भौतिक सत्यापन हुआ.

रांची का सरकारी स्कूल. (फोटो-ईटीवी भारत)

शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 44,438 विद्यालयों में 31,10,660 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसके मुकाबले अब तक 39,416 विद्यालयों में 17,79,848 पौधे लगाए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 57.22 प्रतिशत है. वहीं रांची जिले में 3304 स्कूलों में 2,31,280 पौधरोपण का लक्ष्य था, जिसमें से 2742 विद्यालयों ने 1,52,527 पौधे लगाकर 65.95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है.

रांची का सरकारी स्कूल. (फोटो-ईटीवी भारत)

गुमला जिला अव्वल, पलामू सबसे नीचे

इस रेटिंग में गुमला जिला पहले स्थान पर रहा, जबकि रांची आठवें पायदान पर और पलामू जिला सबसे नीचे है. जिन विद्यालयों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा.

